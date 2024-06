Retienen el registro e inhabilitan para conducir al joven que manejaba el auto de la tragedia en la costanera | El Territorio

Según la disposición judicial, el juez ordenó "inhabilitar para la conducción de todo tipo de vehículos automotores, con carácter provisorio" al joven que manejaba el Peugeot 207 que el 11 de abril pasado protagonizó el trágico accidente.

jueves 13 de junio de 2024 | 11:22hs.

Por decisión del juez César Jiménez, del juzgado correccional de Menores de Posadas, decidió retenerle el registro de conducir e inhabilitar por tiempo indeterminado para el manejo al joven que iba al volante del Peugeot que protagonizó el trágico accidente de la Costanera de Posadas en el que fallecieron los estudiantes del Colegio Santa María Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez, ambos de 17 años.

Según la disposición judicial, el juez ordenó "inhabilitar para la conducción de todo tipo de vehículos automotores, con carácter provisorio, en los términos de lo previsto por el artículo 310, Ley XIV, Nº 13, a partir de notificado de la presente y hasta tanto sea dictada sentencia definitiva en autos y a resultas de ésta", al joven que iba al volante. Como también, por intermedio de su padre del chico, notificar al obligacion de entrega de "el registro de conductor habilitante de titularidad del primero", el cual "será reservado en Secretaría luego de la confección del acta de rigor". De esta manera, la causa muestra un nuevo avance, mientras continúan las pericias para determinar con exactitud los sucedido y las responsabilidades del caso.

El siniestro vial se conoció cerca de las 14.30 del 11 de abril, cuando efectivos de la Seccional Decimosexta fueron advertidos por transeúntes que durante la copiosa lluvia en el cruce de la avenida Costanera y la rotonda ubicada frente a la ex Usina -en la intersección con la avenida Santa Catalina- había ocurrido un fuerte despiste. En la alerta, los testigos explicaron que vieron que un vehículo Peugeot 207 colisionó e impactó fuertemente contra una camioneta utilitaria estacionada, dejando como saldo a sus ocupantes con graves lesiones. Ante esto, los uniformados se dirigieron a la zona y se encontraron con el rodado con evidencia del choque en la parte delantera del coche.

A la espera de una ambulancia, se hizo presente el padre del conductor, que al ver que su hijo y uno de los compañeros se encontraban sin lesiones graves, los trasladó rápidamente al nosocomio local mientras personal de bomberos trabajó en la extracción de los otros adolescentes que quedaron atrapados en el interior del coche. Luego se supo que el grupo se dirigía a una clase de educación física y por ello el conductor pasó a buscar a sus compañeros, ya que tenía un carné de conductor. La muerte de Luca y Juan Cruz se conoció seis días después, el 17 de abril en horas de la siesta.

El 22 de mayo, en tanto, el menor del conductor del vehículo se presentó en sede judicial junto a su abogado y padres para la audiencia indagatoria, en la cual fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la existencia de dos fallecidos. Allí, por recomendación del letrado, luego de escuchar los elementos en su contra, decidió abstenerse de declarar.

Como informó este medio oportunamente, esta audiencia se dio luego de la realización de una Junta Médica en donde se buscó establecer el estado de salud mental del menor. Puntualmente si presentaba estrés postraumático y/shock emocional. Así el equipo de profesionales que lo atendió no detectó estás consecuencias en el menor, aunque sugirió que siga con el tratamiento interdisciplinario. Ante eso, se definió la fecha para la mencionada audiencia. Asimismo, quienes no pudieron brindar mayores detalles sobre lo ocurrido fueron los demás sobrevivientes, que declararon que no recuerdan nada sobre el momento del impacto por el cual perdieron a dos amigos.

Como informó El Territorio, el último viernes hubo una segunda reunión entre el juez César Jiménez y las partes, en las cual se abrieron y vieron una segunda tanda de imágenes aportadas por la Dirección del Centro Integral de Operaciones 911. En esta oportunidad se observó cuando el vehículo pasó frente al Bikepark, en la esquina Gobernador Roca y Costanera. Sin embargo, la cámara que lo tomó es tipo domo, que gira automáticamente al menos que un operador le de una orden distinta o pasa algo extraordinario. Como en este caso fue antes del accidente, tomó sólo dos segundos al coche y luego siguió con su circuito. Por esta razón, al no haber otras imágenes de referencia, no se pudo calcular a la velocidad que iba.