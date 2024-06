Se registran bajas ventas en verdulerías y ferias de Eldorado | El Territorio

domingo 09 de junio de 2024 | 6:04hs.

El Mercado Zonal de Eldorado registra poco movimiento. Foto: Matías Bordón

En las últimas semanas se verificó un aumento en el precio de las verduras debido a las condiciones climáticas, lo que provocó una retracción en las ventas. Las verduras suelen estar sujetas a las condiciones climáticas que afectan su producción, provocando a veces cambios abruptos en los precios, sobre todo en aquellos productos que son traídos desde otras zonas o regiones. “En las últimas semanas hubo verduras que aumentaron mucho”, afirman en el Supermercado Nico. A su vez, añaden que “sobre todo el tomate, el morrón y el zapallito de tronco”. Luego, desde el comercio que vende verduras y frutas aseguran que “es por una cuestión estacional”.



Precios en alza

Seguidamente, detallan que cuando hay poca producción los precios aumentan. “Hoy un kilo de tomates está entre $4.200 y $5.000 dependiendo del tipo, cuando hace poco estaba en $2.500; el morrón ronda entre los $8.000 y $9.000. Eso hace que se venda menos, pero otras verduras no aumentaron tanto”. Por otro lado, existe que cuando una verdura suele aumentar por falta de producción, los especialistas en el tema apuntan que “esta no es la mejor ya que la producción se da en condiciones adversas”. Desde el reconocido comercio eldoradense manifiestan que “no es lógico que tengamos que traer verduras desde 2.000 kilómetros de distancia, por eso sería bueno que productores locales pudieran cubrir la demanda de esos productos”. En este contexto, Miguel Rodríguez, productor vinculado a la feria Eldorado Produce y funcionario en el Mercado Concentrador Zonal coincide con que el aumento es de manera estacional.



“Es cierto que algunos productos se encarecieron mucho y eso hace más atractiva la producción local. Pero el problema que tenemos es que la producción para que sea efectiva se debe realizar bajo cubierta y muchos de nuestros productores carecen de los medios para realizar las inversiones”.



Por otro lado, agregó que “como los colonos tienen poca producción se suelen acoplar a los precios de las mercaderías que provienen de otras provincias. Además, la producción siempre está sujeta a las condiciones del clima, si llueve mucho, si hay sequía, y además se encarece la producción debido a ello”. Según el productor, esto hace que los precios suban, a lo que se suma el poco poder adquisitivo de la población por lo que las ventas bajan. Es un tema complejo. “Si te fijás hoy, te vas a dar cuenta que hay muchos menos clientes dando vueltas en la plaza pese a ser uno de los primeros sábados del mes donde siempre hay movimiento”.



Por otro lado, el productor y feriante Antonio López asegura que “las ventas, en nuestro caso, más o menos se mantienen, pero el tiempo no ayudó; entonces no tenemos mucha producción. Pero no podemos aumentar los precios porque el consumidor dejaría de comprar, por eso tenemos menos ganancia”.



Ventas en baja

En la misma línea, desde la verdulería El Quinchito expresaron que “los precios aumentaron mucho en algunas verduras, los zapallitos de tronco, las berenjenas, el tomate y el morrón sobre todo”. Aseguró que previo a estas subas las ventas venían parejas. “Pero en este contexto de subas yo calculo que ahora el movimiento en las ventas bajó alrededor de un 40% y eso pone las cosas muy difíciles”, sostuvieron desde el negocio.



Por último, hicieron hincapié en que hay varios motivos por los cuales las ventas bajaron. Entre ellos, es el dinero “que a muchos no les alcanza y priorizan otras cosas”. Luego, manifestaron que “otra es que muchos van a comprar a Brasil que a pesar de haber un aumento en el tipo de cambio sigue siendo barato”.

