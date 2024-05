Conflicto en la elección de autoridades del Foro de Seguridad en Eldorado | El Territorio

Corresponde a la Seccional Segunda y por las irregularidades, los vecinos solicitan la impugnación.

miércoles 29 de mayo de 2024 | 18:00hs.

Un grupo de vecinos de Eldorado solicita la impugnación de la elección de autoridades el Foro de Seguridad de la Seccional Segunda llevada a cabo el 23 de mayo. En la ciudad del Alto Paraná existen tantos foros de seguridad como seccionales de la policía de Misiones.

La Seccional Segunda nuclea a 24 barrios ubicados en la zona oeste de Eldorado, y el pasado 23 de mayo se eligieron presidente, vicepresidente, secretario y vocal del foro, en una reunión que es impugnada por vecino de esos barrios debido a que no se dejó participar a la lista encabezada por Luis Núñez, dejando como única lista participante a la de Julio César Benítez.

El motivo por el cual Núñez no fue aceptado como candidato sería no presentar en tiempo y forma los certificados de buena conducta y antecedente penales “Eso es lo que me dijeron, explica Núñez, pero es un problema que me excede, el trámite y los certificados se envían desde Posadas, y eso antes tardaba 5 días pero ahora el plazo se extendió a un mes, por eso yo presenté los papeles de que estaba en trámite, y por eso a mayoría de lo presentes solicitaron que se extienda el plazo, o se postergue la elección de autoridades”.

Poca difusión

La demora en la tramitación de los certificados por parte de Núñez tendría su origen en la poca difusión que tuvo la reunión, a tal punto que el municipio de Eldorado no informó de la misma ni el resultado de las autoridades electas.

“Todo tardó un poco más porque los vecinos nos enteramos de casualidad, afirma Núñez, yo un día estaba por la seccional segunda, pocos días antes de la reunión del 23, y allí me entero por casualidad de la elección. Entonces como hace muchos años que trabajo y colaboro en este tema, decidimos presentarnos con un grupo de personas y armamos una lista. En la reunión había alrededor de 60 personas y casi todas firmaron el acta que se hizo en disconformidad con lo sucedido. Entre esas personas estaban presidentes de barrios, otras autoridades, personas que participaron en el foro con anterioridad, y todos estaban en disconformidad. Incluso estaba el secretario de Gobierno del municipio, Daniel Cabrera, que me dijo que el municipio también se enteró de casualidad de la reunión, y que el intendente (Rodrigo Durán) le pidió que lo representara. Todo fue muy desprolijo. Yo le pregunté a los medios de acá, de la zona oeste, si ellos habían sido informados de la elección, y ninguno de ellos sabía del tema, pese a que en las notas de impugnación de mi candidatura expresan que los medios fueron debidamente informados”.

Reclamo ante el Tribunal de Faltas

Por lo sucedido los vecinos que firmaron en disconformidad harán un reclamo ante el Tribunal de Faltas de Eldorado solicitando la impugnación de la reunión donde se eligió a Julio César Benítez como presidente y analizan iniciar otras accione legales. “En estos días tendremos una reunión con un abogado para ver qué acciones podemos tomar”, dijo Núñez.

A su vez añadió, “no nos vamos a quedar quietos, queremos que las cosas se hagan bien y que los vecinos que resultes electos como autoridades del foro representen la voluntad de los vecinos de los barrios que forman parte de la Seccional Segunda”.