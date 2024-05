La delegación regional de Anses inició un proceso de reorganización de las oficinas de Misiones | El Territorio

El jefe del Nea del organismo, Alfredo Rodríguez, indicó que se trabaja para optimizar recursos y consolidar un reordenamiento que permita una mejor prestación del servicio.

miércoles 29 de mayo de 2024 | 15:09hs.

La reestructuración responde al cambio de política del gobierno nacional. //Foto: Gianella Perotti.

La Administración Nacional de la Seguridad Social en Misiones (Anses) se encuentra en un proceso de reorganización que también impacta en las oficinas del Nea, y en consecuencia, a las de la provincia de Misiones. Al respecto, se refirió el jefe del Nea de Anses, Alfredo Rodríguez, quien estuvo recorriendo las instalaciones misioneras afirmó que "se está llevando adelante un reordenamiento regional para realizar determinados ajustes. Hay oficinas donde todavía no han asumido los jefes de Udai (Unidad de Atención Integral), entonces estoy tomando ese rol".

"Estamos tratando de reorientar y optimizar los recursos que son bastos y muy importantes con respecto a los servicios que brinda Anses", añadió. Especificó además que hubo desvinculaciones en las oficinas, y adujo que era "algo inevitable". Detalló que hay delegaciones en Posadas, Oberá, Andresito, Eldorado, Irigoyen, San Vicente, Iguazú. Únicamente en Jardín América está sin personal. "Estamos analizando, en distintas provincias a mi cargo, en las oficinas que fueron desvinculados estamos supliendo con localidades aledañas. En Misiones es la única oficina que tenemos cerrada", sostuvo.

En referencia a los objetivos que mantienen en torno a Anses, Rodríguez apuntó que la idea es "brindar servicios y no servirse de las instituciones públicas para beneficios personales o políticos. Estamos enfocados en ese tipo de rol; por ello, quiero comunicarle a la comunidad que Anses está para brindarse a la sociedad. Es uno de los reclamos sociales más importantes que las organizaciones públicas deben funcionar. Entonces es eso lo que estamos intentando".

"Yo vengo de la actividad privada y estamos tratando de empujar al personal, optimizar recursos humanos que son muy buenos, levantar a la persona que trabaja en Anses, decirle que no hay beneficios por cuestiones políticas que se daba mucho en Anses y en todos los organismos públicos. El foco del presidente Javier Milei es que el Estado funcionen y estamos en ese objetivo", añadió.

Asimismo, remarcó que visitará habitualmente la provincia de Misiones para impulsar el trabajo de coordinadores y supervisores. "Hoy estuvimos haciendo distintos ajustes en Eldorado y estamos por ejemplo optimizando tiempos de resolución de expedientes, sobre todo jubilaciones y pensiones que preocupan a la gente. También ahora estoy en reunión en Posadas con los coordinadores de distintas áreas, para optimizar el servicio", señaló.

Además, apuntó que "no es una cacería de brujas, no estamos en contra de los trabajadores, sino que se busca que el trabajador cumpla el rol que tiene que cumplir, que es brindarle un buen servicio al ciudadano. No hay especulación en el medio por nuestra parte".