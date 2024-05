Chango Spasiuk nominado a los Premios Gardel 2024: dónde ver la ceremonia en vivo | El Territorio

Este martes 28 de mayo se hará la de gala en el estadio Movistar Arena. Se entregarán los principales rubros y habrá shows de importantes figuras de todos los estilos.

Este martes 28 de mayo se llevará a cabo la entrega de los Premios Gardel 2024 en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, donde se entregarán los principales rubros y habrá show de grandes artistas.

Los organizadores de CAPIF confirmaron las actuaciones de Nicki Nicole, Luck Ra, Miranda!, Lali, Bandalos Chinos, Fabiana Cantilo, David Lebón, Indios, Rosario Ortega, Silvestre y La Naranja, Luz Gaggi, La T y La M, y Lisandro Aristimuño, Tiago PZK, Milo J, Usted Señalemelo, Los Nocheros, Emanero, Ráfaga, Roze, MYA, Salastkbron, El Negro Tecla, Fer Vázquez y L-Gante.

Entre los nominados a recibir el galardón se encuentra el misionero, Chango Spasiuk, en la categoría Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music con su trabajo Eiké!- Entrar en el alma.

La entrega será transmitida en vivo por Star+ y Star Channel desde las 20 con una cobertura especial en vivo desde la alfombra roja a cargo de los presentadores Guillermo Gilabert, Anaís Castro, Bebe Contepomi y Ayelen Velázquez. Luego, a las 21 la gala quedará a cargo de Iván de Pineda y la co-conducción de Evelyn Botto, Cris Vanadía y Nacho Elizalde.

Los artistas con más nominaciones son el productor Evlay (con 14), Emilia (con 12), Milo J, Lali y Tini. Facundo "Evlay" Yalve aparece como Mejor Nuevo Artista, Mejor Diseño de Portada, Mejor Ingeniería de Grabación (111 de Milo J), Mejor Álbum de Música Electrónica, Canción del Año (Investido de Evlay, Wos y Santiago Motorizado), Productor del Año (Hotel Miranda de Miranda!), Productor del Año (111 de Milo J), Grabación del Año (111 de Milo J), Álbum Urbano (Portales de Tiago PZK), Álbum Grupo Pop (Hotel Miranda de Miranda!), Mejor Álbum Grupo Rock (Canción Mata Algoritmo de Todo Aparenta Normal), Mejor Álbum Pop Alternativo (RAWR de Taichu), Mejor Canción de Rock (Tajada de Babasónicos) y Mejor Album Conceptual (111 de Milo J).

Todos los nominados

Álbum del año

Hotel Miranda!, Miranda!

.Mp3, Emilia

Lali, Lali

Herencia Lebón, David Lebón

Eadda9223, Fito Páez

111, Milo J

Canción del año

“Tranky funky”, Trueno

“La original”, Emilia y Tini

“Dispara”, Nicki Nicole y Milo J

“Corazón vacío”, María Becerra

“Medalla de oro”, El Mató a un Policía Motorizado

“La morocha”, Luck Ra y Bm

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Shakira y Bizarrap

“Obsesión”, Lali

“Investido”, Evlay, Wos & Santiago Motorizado

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Grabación del año

“La rueda mágica”, Fito Páez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia

“Obsesión”, Lali

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Shakira y Bizarrap

“Tranky funky”, Trueno

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

“Corazón vacío”, María Becerra

“Dispara”, Nicki Nicole y Milo J

“La morocha”, Luck Ra & Bm

“M.A.I”, Milo J

“La original”, Emilia y Tini

Ingeniería de grabación

Alma, intérprete: Nicki Nicole; ingenieros: Santiago Ruiz, Pablo Díaz-Reixa, Salvador Majail, Diego Lopez Crespo y Daniel Heredia

Eadda9223, intérprete: Fito Páez; ingenieros: Gustavo Borner, Phil Levine, Diego Olivero, Augusto Flores y Justin Moshkevich

Antes de Ameri, intérprete: Duki; ingenieros: Federico Rojas Yesan, Francisco Zecca, Tomás Santos Asan y Javier Fracchia

Escalectric, intérprete: Escalandrum; ingeniero: Facundo Rodríguez

111, intérprete: Milo J; ingenieros: Facundo Yalve y Santiago Ruiz

Mejor álbum de cuarteto

Luna Park nro 12, Ulises Bueno

#Lavozfemeninadelcuarteto#Envivo, Magui Olave

La muela Lbc, Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

Mejor álbum artista de folklore

Retrato de familia, Teresa Parodi

Natural, Soledad

Canciones del viento, Maggie Cullen

Suelto, José Luis Aguirre

Vida, Marcelo Dellamea

Mejor álbum artista de rock

Carcasutra, Carca

Eadda9223, Fito Páez

Herencia Lebón, David Lebón

Mejor álbum de tango

Manifiesto, Omar Mollo & El Muro Tango

Minella, Carolina Minella

El cantor de tangos, Guillermo Fernández

Mejor álbum de artista pop

Altar, Luz Gaggi

Hasta el alma, Luciano Pereyra

Lali, Lali



Mejor álbum artista pop tradicional

Lo que soy, Yamir Rojas

Aute por Demare, María José Demare

Toda una vida, Dany Martin

Mejor álbum artista pop urbano

Acoustic session, María Becerra

Cupido, Tini

.Mp3, Emilia

Romance mixtape 2, Lara91k

Mejor álbum artista tropical

Porque te quiero, Nico Mattioli

Resiliencia, Julián Bruno

Favoritos, Dalila

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

El encargado 2, Alejandro Kauderer & Ignacio Gabriel

Norma (Banda sonora original), Tomi Lebrero

The Last of us, season 1, Gustavo Santaolalla

Mejor álbum canción de autor

3D, Santi Celli

Tríada, Sol Bassa

El rostro de los acantilados, Lisandro Aristimuño

La fuerza, Duratierra

Mejor álbum conceptual

111, Milo J

Mojones “Signos y memorias de la patria”, Liliana Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú

Mercedes florecida, Mercedes Sosa

Sur, Yami Safdie

Mejor álbum de chamamé

Volver en guitarra, Diego Arolfo

Las Guaynas Porá, Las Guaynas Porá

Aromas del tiempo, Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere

Mejor álbum de jazz

Escalectric, Escalandrum

La falacia del espantapájaros, música de flores vol. 6, Juan “Pollo” Raffo feat. Tomás Pagano & Rodrigo Genni

Los trabajos y las noches, Roxana Amed



Mejor álbum de música clásica

Metamorphosen, Ernesto Acher y Ensamble Sur

Sergio Parotti - Obras para violín y piano vol. 1, Elías Gurevich & Melina Marcos

Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2, Melina Marcos

Mejor álbum de reggae

Volveré a encenderte, Raíces

Ska Beat City sings Jamaica, Ska Beat City

La misión, El Natty Combo

Mejor álbum de rock pesado

Constimordor, Barro

Oscuro plan de poder, Malón

Emergencia, Claudio Marciello

Mejor álbum en vivo

XV Años - En vivo Estadio Obras, Eruca Sativa

Miguel Mateos sinfónico (En vivo), Miguel Mateos

Homenaje a de Ushuaia a La Quiaca, Barbarita Palacios y Javier Casalla

Divididos en Vélez - Agradecer y seguir, Divididos

Salir de acá!, Lucy Patané

Mejor álbum folklore alternativo

Caramelos de felicidad, Los Tabaleros

Eletrío: Los árboles míos, Eleonora Eubel, Marcelo Lupis y Rodrigo Agudelo

Dueña de mí, Veronica Condomí

Mejor álbum grupo de cuarteto

Desde el bar, Banda Mix

25 Años, La Banda al Rojo Vivo

Arriba las palmitas, Cachumba

Mejor álbum grupo de folklore

Puñado de tierra, Orquesta Popular de la UNA

Material urgente, Luciana Jury & Milagros Caliva

Eco, Ahyre

Mejor álbum grupo de rock

Canción mata algoritmo, Todo Aparenta Normal

¿Quién sabe?, Las Pastillas del Abuelo

Super terror, El Mató a un Policía Motorizado

Mejor álbum grupo pop

Kamaleon, De La Rivera

Renacimiento, Turf

Hotel Miranda!, Miranda!

Mejor álbum grupo tropical

Cumbia viva session #3, Los Leales

Live session #1, Tambó Tambó

Los Charros 30 años, Los Charros

Mejor álbum infantil

Malos negocios, Raviolis

Upa, Pim Pau

Para saber que te quiero, Canticuénticos

Mejor álbum instrumental-fusión-world music

Eiké! (Entrar en el alma), Chango Spasiuk

Semillas de milonga (Libro 1 y 2), Martín Liut

Ecléctica, Manu Sija

Mejor álbum música electrónica

Fetiche, Electrochongo

Quimera, Mistol Team

333, Evlay

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental

Reencuentro, Susana Rinaldi y Osvaldo Piro

Visiones pandémicas, Juan Pablo Navarro Septeto

Cicatrices, Quinteto Negro La Boca

Mejor álbum pop alternativo

Sueño cítrico, Silvestre y La Naranja

Rawr, Taichu

Pulsión, Mar Marzo

Aqua di Emma, Emmanuel Horvilleur

Nafta II, Nafta

Pura, BB Asul

Hola precioso, El Kuelgue

Mejor álbum rock alternativo

Clase B, Mujer Cebra

Neo, Neo Pistea

El sonido del éxtasis, Winona Riders

Tripolar, Usted Señalemelo

El final de las cosas, Barbi Recanati

Mejor álbum urbano

Mafia lirical, Ecko

Portales (Deluxe edition), Tiago PZK

Antes de Ameri, Duki

Alma, Nicki Nicole

Serotonina, Khea

Tu dúo favorito, Ysy A y Bhavi

En dormir sin Madrid, Bizarrap & Milo J

Mejor canción de cuarteto

“Si pudiera”, La K’onga, Luck Ra y El Vecino

“Mentiras | Crossover #3″, Big One, Ulises Bueno y Rusherking

“Buen actor”, Juan Ingaramo y Ulises Bueno

“La morocha”, Luck Ra & Bm

Mejor canción de folklore

“Donde hay amor no hay olvido”, Jorge Rojas

“Baile eterno”, Mery Murúa

“Muere y llueve”, Los Tabaleros feat. Soledad

“Río”, Ahyre, Los Tekis y Pitín Zalazar

“Donde quiera que van”, Teresa Parodi feat. Lula Bertoldi, Ivonne Guzmán, Nadia Larcher y Ana Prada

Mejor canción pop urbano

“La_Original”, Emilia y Tini

“Corazón vacío”, María Becerra

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Bizarrap & Shakira

Mejor canción de pop

“Mejor que ayer”, Diego Torres

“Obsesión”, Lali

“Pelo suelto”, Conociendo Rusia y Elsa y El Mar

“Siesta de verano”, Luciano Pereyra y Luis Fonsi

“A tu lado”, Alejandro Lerner

“Perfecta (Versión 2023)”, Miranda!, María Becerra & FMK

Mejor canción de rock

“Tajada”, Babasónicos

“Y no me digan nada”, Mujer Cebra

“San saltarín”, Divididos

“Nuevo comienzo”, Usted Señalemelo

Mejor canción de tango

“Se cayó la luna”, Guillermo Fernández

“Magia en Buenos Aires”, Susana Rinaldi y Osvaldo Piro

“Cicatrices”, Quinteto Negro La Boca

Mejor canción tropical

“Enemigo”, Rodrigo Tapari

“Adiós amor”, La Delio Valdez y Ke Personajes

“Adicto”, Emanero, La K’onga & Antonio Ríos

Mejor canción urbana

“Mercho remix”, Lil Cake, Ozuna y Ryan Castro feat. Migrantes y Nico Valdi

“En la intimidad | Crossover #1″, Big One, Emilia y Callejero Fino

“Rara vez”, Taiu y Milo J

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One

“Remember me”, Duki, Khea y Bizarrap

“8 Am”, Nicki Nicole y Young Miko

“Ad honorem, vol. 1″, Dillom

“Tranky funky”, Trueno

“Fruto”, Bizarrap y Milo J

“Un finde | Crossover #2″, FMK y Ke Personajes

Mejor colaboración

“Que me falte todo”, Luck Ra y Abel Pintos

“La Original”, Emilia y Tini

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Bizarrap y Shakira

“Perfecta (Versión 2023)”, Miranda!, María Becerra & FMK

Mejor colaboración urbana

“Remember me”, Duki, Khea & Bizarrap

“Un finde | Crossover #2″, FMK y Ke Personajes

“Fuck el police remix”, Trueno y Cypress Hill

“Milo J: Bzrp music sessions, vol. 57″, Bizarrap & Milo J

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One

“Dispara”, Nicki Nicole & Milo J

Mejor colección de catálogo

Grabaciones completas en Music Hall 1969-1972, Banana

El hombre que canta al hombre (1964 - Remasterizado), Ramón Ayala El Mensú

Muerte en la catedral 50° aniversario, Litto Nebbia

Mejor diseño de portada

Alma, intérprete: Nicki Nicole; diseñadores: César Balcazar y Carlos Daniel Ilic

111, intérprete: Milo J; diseñador: Milo J

333, intérprete: Evlay; diseñadora: Paula Fernández

Mejor nuevo artista

333, Evlay

111, Milo J

Altar, Luz Gaggi

El sonido del éxtasis, Winona Riders

El consorcio, Tomi Lago

Big One crossovers, Big One

Pura, BB Asul

Constimordor, Barro

Pulsión, Mar Marzo

Cómo estás?, Un Verano

Clase b, Mujer Cebra

Perdont, Julián Baglietto

Del interior, Mariela Carabajal

Mejor video clip corto

“La_Original”, intérpretes: Emilia y Tini; director: Facundo Ballve

“Ola de suicidios”, intérprete: Dillom; director: Andrés Capasso

“Fuck el police remix”, intérpretes: Trueno y Cypress Hill; directores: El Dorado y Facundo Voncoptel

“Quiénes son?”, intérprete: Lali; directora: Lali

Mejor video clip largo

En dormir sin Madrid, intérpretes: Bizarrap y Milo J; directores: Bizarrap, Pedro Colmeiro, Facundo Ballve, Julia Conde, Lucas Vignale y Lorenzo Ferro

XV Años - En vivo Estadio Obras, intérprete: Eruca Sativa; director: Rodrigo Alonso

Hotel Miranda!, intérprete: Miranda!; directora: Melanie Anton Def

Productor del año

Lali, intérprete: Lali; productores: Mauro De Tommaso, Dano, Jean Luka y Lex Luthorz

Alma, intérprete: Nicki Nicole; productor: Santiago Ruiz

111, intérprete: Milo J; productor: Facundo Yalve

Escalectric, intérprete: Escalandrum; productores: Escalandrum y Esteban Sehinkman

Hotel Miranda!, intérprete: Miranda!; productores: Evlay, Mauro De Tommaso, Alejandro Sergi, Big One, Brian Taylor, Didi Gutman, Jay De la Cueva, Gabriel Lucena, Renzo Luca y Cachorro López

Eadda9223, intérprete: Fito Páez; productores: Fito Páez, Diego Olivero y Gustavo Borner