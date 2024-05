Ferimúsica, el festival que celebra el semillero y el legado del rock en Montecarlo | El Territorio

El evento es “una fiesta de la música y para los músicos y también para todo el mundo”, destacó Rula Marcial Cancino, el reconocido artista que fue impulsor de este espacio que tiene shows en vivo, instancias de capacitación y stands de feria

domingo 26 de mayo de 2024 | 15:49hs.

En el marco del Ferimúsica, Rula Marcial compartió escenario con los estudiantes de Atahualpa Escuela de Música. Fotos: Matías Bordón

Montecarlo vivió el Ferimúsica, el festival que motoriza hace diez años el reconocido músico local Jorge “Rula” Marcial Cancino, como un espacio de encuentro y capacitación para los artistas de la tierra colorada, con un escenario por donde pasan grandes exponentes del rock en las diferentes ediciones y también se despliegan stands de emprendimientos relacionados al universo de la música y otros rubros. De esta manera, el 10º Ferimúsica tuvo lugar el sábado Día de la Patria en la Plazoleta de la Paloma de la ciudad de las flores donde en el marco de una muy fresca jornada los músicos, los estudiantes de Atahualpa Escuela de Música y el público en general participaron de las propuestas del festival.

Rula, cantante, compositor y guitarrista de extensa trayectoria en el género del rock y el blues, también formador de músicos en su escuela de música Atahualpa y gestor cultural, dialogó con El Territorio acerca de esta nueva edición del Ferimúsica.

“Estamos contentos de que se pueda hacer el evento y vayamos ya por los diez años, y tenemos el apoyo de la Municipalidad de Montecarlo para la organización que es muy importante porque de otra manera no podríamos hacerlo así que también está buenísimo este trabajo en conjunto”.

Y destacó que la iniciativa es “una fiesta de la música y para los músicos y también para todo el mundo, para todo el público, y tiene este objetivo de continuidad y de seguir sumando ideas y aportes y siempre con un foco en que podamos seguir formándonos, aprendiendo, con clínicas, charlas, talleres. Hay muchos pibes jóvenes participando y tenemos clínicas de sonido, talleres de canto, de composición”.

Además, refirió que está la idea de que cada ciudad pueda tener su propia Ferimúsica.

Haciendo memoria sobre el origen del Ferimúsica contó que nació de una manera insólita: “por una puteada”, recordó entre risas.

“Nace porque siempre me gustó invitar a músicos del palo del rock a la provincia, traerlos para que toquen acá para la gente y logramos traer a muchos grandes, y yo quería traer a Daniel Raffo pero no me daba el cuero en lo económico”.

El legendario guitarrista porteño referente del blues argentino no se quedó con el no y llamaba a Rula por teléfono para decirle que se mueva y organice el recital.

Y así comenzó a autogestionar, “empecé a buscar la forma, establecí contacto con la Municipalidad y presenté un proyecto pero en ese momento me dijeron que no porque no era el género que más convocaba a la gente”.

Por ello se le ocurrió el nombre Ferimúsica para el evento, que da espacio para la presencia de artistas de distintos géneros musicales además del rock y propicia así un escenario amplio con la presentación de nuevos artistas y otros que ya tienen un recorrido en la música.

Variadas propuestas

En la jornada del sábado por ejemplo además de las instancias de capacitación y los shows en vivo funcionó una feria de emprendedores. A su vez, desde la organización crearon un banco de instrumentos usados donde los interesados en vender un instrumento musical lo registra y realiza una descripción de sus características y cuando se vende se le realiza el pago, este stand estuvo atendido por miembros de la Asociación Civil de Musicos Independientes de Montecarlo.

La iniciativa de la bolsa de instrumentos musicales busca establecerse como permanente para ofrecer un servicio a quienes venden y quienes requieren un instrumento para comprar.

Mientras, a un costado del escenario en el paseo también se dispuso una expo de autos antiguos de colección donde los presentes se sacaron fotos.

"El objetivo es sumar"

Acerca de la participación de artistas jóvenes con sus bandas y sus proyectos musicales, muchos de ellos que estudian en la academia de Rula y que conforman una nueva y muy activa generación de talentos, el músico montecarlense refirió que promover este encuentro “para mí es un honor, un placer y un deber, esa onda, el objetivo es poder sumar, y es que en realidad es una forma de aportar lo que yo no tuve, me hubiese gustado tener 13 o 14 años como tienen los pibes que están hoy en el festival y poder aprender todo esto, que yo lo aprendí en el camino”.

Rula asimismo, además de las clases en Atahualpa enseña música por los barrios en una iniciativa municipal, “ahí enseñamos música a chicos de los barrios, la idea no sería tanto que todos salgan músicos, sino que los pibes tengan acceso a la música a poder ver y aprender a tocar un instrumento y en mi escuela también tengo becas para que puedan tocar la batería, piano y otros instrumentos musicales”, señaló.

Evento cultural destacado

Enoe Moya, gestora cultural y parte del equipo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Montecarlo, contó que desde el área se organiza el Ferimúsica con sus distintas actividades. “Es la décima edición aunque hay un ida y vuelta con la fecha de inicio; lo cierto es que estamos muy contentos con el evento, se van alternando shows en vivo con las capacitaciones y tenemos la feria y se hizo una convocatoria específica para las personas que tengan emprendimientos que tengan que ver con la música también merchandising”, sostuvo.

Mucho rock en vivo

El festival que comenzó en la siesta del feriado por el 25 de Mayo se extendió hasta la noche y aunque la temperatura comenzó a bajar en el atardecer, los amantes del rock no se amilanaron y con gorros, camperas y el termo y el mate bailaron con las presentaciones de los jóvenes artistas, Rula, entre otros y el cierre fue con la bandas Factor X y Araucaria.

*Con información de Corresponsalía de Eldorado