Impacto de la crisis en la industria musical: en el Nea la caída en la venta de tickets a los espectáculos ronda el 40% | El Territorio

Lo estimó el periodista y productor de eventos, Alejandro "Negro" Gutiérrez, de Ocio Noble Producciones. "Hay una circunstancia muy simple, no hay dinero. Entonces, cuando no hay dinero, no hay generación de tiempo de ocio y entretenimiento", analizó y admitió que los productores "estamos haciendo espectáculos sabiendo que vamos a empatar".

viernes 14 de junio de 2024 | 13:00hs.

Posadas emerge como "la segunda plaza más fuerte del NEA después de Corrientes". //Fotos: Ocio Noble Producciones (Facebook).

La industria musical no escapa a la coyuntura económica nacional y recibe el impacto de la crisis, que se refleja principalmente con una caída en la venta de tickets para los diversos espectáculos. Sobre eso recientemente hizo una publicación la revista Rolling Stone, abordando la situación a nivel país y reflejando una merma del 30%; pero en relación al Nea el periodista y productor de eventos, Alejandro "Negro" Gutiérrez, de Ocio Noble Producciones, confirmó que la disminución en la presencia de espectadores son reales y la colocó en torno de un 40%, aunque -dijo- existen algunos artistas que mantienen el flujo de asistentes más allá del contexto actual.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7) Gutiérrez comenzó su análisis exponiendo que la ciudad de Posadas "creció, la generación de público cambió y también generó otro espectro en cuanto a cómo disfrutan, qué ven y qué consumen. Y lo que sucedió es que, al crecer la ciudad, al crecer el público, las productoras empezaron a ver a Misiones lejos de una plaza difícil, a entender que es la segunda plaza más fuerte del NEA después de Corrientes", y en ese punto posicionó en una lista de artistas que estarán en la tierra colorada a Andrés Calamaro "que el 2 de noviembre lo vamos a tener en el anfiteatro" y al DJ israelí Guy J "que llega a Misiones, no a otra parte del Nea".

"Entonces hay que entender a la provincia, y sobre todo a la Capital, que puede tener entre cuatro, seis o hasta ocho eventos dando vueltas en simultáneo", lo que calificó como muy positivo, pero acotó que en paralelo "está sucediendo que la merma de ticket es considerable". En esa línea añadió que "antes teníamos posibilidades de tener más de mitad de sala o quizás una sala repleta y lo que se encareció fue la venta de tickets. Sufrimos un alza como todo lo que está pasando en el país, y me refiero a los proveedores".

Empatar cuando "no hay plata"

En su análisis, y luego -dijo- de intercambiar mensajes con otros productores como Esteban Centeno "que fue el que hizo Gordillo", con el productor de los carnavales de Corrientes "que hizo Calamaro, Ricardo Arjona", también con Jorge Spasiuk y Flavio Bogado, concluyó que "la merma de tickets trasciende a casi un 40% por lo que estamos haciendo espectáculos sabiendo que vamos a empatar y en consecuencia no tener posibilidades de sala llena".

"Hay una circunstancia muy simple, no hay dinero", reflexionó. "Entonces, cuando no hay dinero no hay generación de tiempo de ocio y entretenimiento. La gente prioriza cosas y se organiza directamente a lo que va a ir. Por más que la oferta sea amplia, no tienen la misma posibilidad porque hay que entender que la persona que sale de su casa después de mirar ese evento, quiere tomar algo, quiere cenar, tiene que volver y cuando se da cuenta los $20.000 de entrada se convierten en $80.000 en una salida. Y ese dinero, en muchos de los casos, de trabajadores como nosotros, no se regenera. Entonces, esa visión hace que disminuya la cantidad de espectadores, sin lugar a dudas".

Gastos y logística

Gutiérrez avanzó un poco más, reflejando varios puntos de lo que determinan la llegada de un artista o banda a una ciudad. "Ustedes cuando ven una producción en el escenario tienen que entender que dormir hoy en Posadas cuesta entre $35.000 y $65.000, y eso hay que multiplicar por seis, por ocho y ahí empezás a hacer cálculos de lo que sale traerlos". Detalló que "solamente por eso, habitaciones, comida, técnica, todo lo que se ingiere, hace mucho más difícil traer eventos pequeños y medianos como son los que recibimos nosotros calculados por la cantidad de público que estamos teniendo".

"No tenemos salas de 1.200, de 1.500 butacas, tenemos salas de 560 personas que a veces hace que el ticket sea muy caro porque entre menos personas se deben amortizar costos. Pero más allá de eso interpreto que como ciudad no estamos acostumbrados a pagar más de $25.000 o $30.000 un ingreso y eso hace que los productores tengan mucho ojo acerca de cuándo hacerlo y qué hacer", explicó el productor misionero, aclarando que "la producción no siempre se gana, sino que lo primero que hace es empatar".

Los humoristas Diego Capusotto y el Oficial Gordillo estuvieron hace poco en Posadas, con funciones a sala llena pese al costo de los ingresos; "y con entradas que estaban alrededor de $10.000, que es más o menos el precio que se está pagando para ver no solamente a un artista muy reconocido como Capusotto sino también a algún humorista que viene de gira, que tiene más o menos fama y también está cobrando entre $8.000, $10.000, y a veces $15.000", expuso Gutiérrez.