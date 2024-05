Amenazas y órdenes de muerte, las escuchas al capo narco Negro Rojas | El Territorio

El oriundo de Puerto Iguazú empezará a ser juzgado este lunes por su organización narcocriminal PCF y el asesinato de su cómplice Aldo Cantero en Gobernador Roca.

domingo 26 de mayo de 2024 | 2:00hs.

Negro Rojas, será juzgado en el Tribunal Federal de Posadas. //Foto: El Territorio.

Néstor El Negro Rojas se sentará en el banquillo de los acusados este lunes para responder por el homicidio de Aldo Cantero y la organización criminal PCF, una franquicia del PCC dedicada al narcotráfico ejercida con mucha violencia, una gran estructura y relaciones con bandas criminales similares brasileñas como Bala Na Cara que dirigió desde la cárcel de Ezeiza. .

El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Posadas, según pudo confirmar El Territorio con fuentes ligadas a la causa, luego de su suspensión en marzo, cuando ya estaba todo preparado para dar inicio con el proceso hasta que el confeso narcotraficante presentó un recurso de queja ante Casación Federal Penal debido a que no estaba de acuerdo con la defensa pública asignada.

En principio están pactadas tres fechas y luego se deberán establecer los días para las jornadas de alegatos y finalmente el veredicto. Rojas ya tiene condenas por narcotráfico pero llegaron mediante juicios abreviados, por lo que será la primera vez que se siente en el banquillo, aunque fuentes del caso esperan que busque postergar otra vez ser juzgado y esperarán a las cuestiones preliminares.

Como ya informó este medio, será un debate oral y público de modalidad mixta, debido a que Rojas y otros imputados seguirán las alternativas del proceso de forma remota en su lugar de reclusión, en la cárcel de Marcos Paz. Al respecto, en principio no se prevé que sea transmitido de forma online a todo público, como ocurre generalmente en procesos de esta envergadura.

En Paraguay incautaron un cargamento con la marca del PCF.

En la causa del Primer Comando de Frontera, Rojas está acusado de ser organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas. Por ese proceso también están juzgados Pablo Hernán Jorge y Pablo Antonio Campos (que también seguirá el proceso de forma remota).

Los demás implicados -incluido el último de los detenidos Roberto Andrés Gómez (46), conocido como Negrito- llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con penas de entre 6 y 9 años de prisión.

Por su parte, en la investigación por el crimen de Cantero se lo acusa de tener conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes y homicidio agravado. Llamativamente en ese expediente también será juzgada Liliana Machado, presunta cómplice pero a su vez viuda de Cantero.

En el Ministerio Público estará la fiscal Vivian Andrea Barbosa, de Fiscalía ante el Tribunal, el fiscal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Por su parte, en las defensas actuarán Susana Beatriz Criado Ayán, Marco Aurelio Racagni y Silvia Raquel Galarza.

Se espera que en el juicio se solicite la reproducción de las escuchas en las que Rojas coordinaba el transporte de drogas, ordenaba asesinatos, amenazaba a sus laderos atribuyéndose incluso el famoso doble crimen de El Acuerdo en el que fueron asesinados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37) en diciembre del 2015.

Las escuchas

Al respecto, El Territorio accedió de forma exclusiva a tres de estos audios, grabados en distintas oportunidades cuando estaba recluido en Ezeiza, desde septiembre del 2019 hasta noviembre del 2020. Ese seguimiento permitió la incautación de distintos cargamentos de droga, que sumaron 11 toneladas de marihuana y 30 kilos de cocaína.

Una de estas intercepciones ya es conocida y fue en una llamada con su entonces novia Tamara Maciel, que fue interceptada en noviembre del 2020 cuando ambos tenían sexo telefónico. Entonces Rojas escuchó un ruido extraño y asumió que su línea estaba intervenida, por lo que lanzó varias amenazas.

"Están grabando estos putos, están grabando, manga de putos están atentos a todo. Díganle a estos jueces que esto recién comienza, recién empieza, van a pagar todo lo que hicieron. Todo, todo. Uno por uno, todos. Son un montón los que me hicieron parir, me condenaron inocentemente en todo este tiempo que estuve acá", empieza diciendo.

Y siguió: "Sabés una cosa, tírenle 100, 200, 300 años, no me importa, el peor error de ustedes es no haberme matado y todas las veces que intentaron, sabés que recién ahora descubrí qué soy y quién soy. Y ahora se van a arrepentir de haber nacido porque no tienen idea lo que les tengo preparado a todos ustedes y a cada uno de ustedes, Ya van a ver".

Después pide que "las siglas PCF graben bien porque le van a marcar para toda la vida, el resto de sus cortas vidas", para finalmente mencionar al magistrado al decir "Guerrero, Miguel Ángel Guerrero, a ver si sos tan Guerrero como dice tu apellido. Como moscas van a caer, ni un arma necesito, esta vez no necesito ni un arma".

El otro audio al que accedió este medio fue una conversación con un soldado que al parecer había perdido una carga en la costa del río y ese procedimiento había terminado con la detención de un integrante de la organización. Si bien esto no fue confirmado, posiblemente sea del 29 de septiembre del 2020, cuando la Prefectura Naval Argentina incautó 707,681 kilogramos de marihuana.

Rojas estaba muy molesto y pidió "que vayan y solucionen", en lo que se entiende en una orden para matar. "Soy yo el que maneja las cosas, es mi plata, no es del flaco ni nada. Vos a mí me tenías que haber avisado que el tipo fue a sondear por ahí, no me importa un choto la mercadería, lo que me importa es que hay un vago en cana y que si habla va a decir 'fulano de tal' y voy a tener otro pijazo en el culo", lanzó.

"Andá a solucionarme ese problema, yo te mandé todas las cosas, andá y hagan lo que tengan que hacer. Yo eso voy a pagar aparte, pero háganme si es necesario hoy. Si ustedes no hacen yo voy a hacer bajar mañana o pasado con los rapais", ordenó. Los rapais son sicarios brasileños, brazo armado de la organización a quien también le asignaron el asesinato del juez Fernando Verón que se frustró.

"Andá, soltale al mitaí que baja y que reviente a plomo. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Porque así no vamos a poder laburar más. 2.000 dólares le voy a dar al mitaí ese" insistió enajenado mientras su interlocutor quería desligarse de la responsabilidad de la mercadería pedida. Luego, por un mensaje le dijo que si no cumplía lo ordenado y entraban en acción los brasileños, "va a sobrar para vos también".

El último audio, en tanto, es una conversación con Roberto Andrés Gómez, más conocido como "Negrito", a quien Rojas le había dado 27.000 dólares para la compra de vehículos que no estaba rindiendo como quería. Fue en octubre del 2020 y Rojas fue muy claro.

"Mañana mi plata o el camión ese y el resto de la plata, si no dejá, que no quiero nada. No quiero nada, pero aguantate. Hay un último momento que no te importa ni la plata, sabías vos? Yo no sé con qué clase de gente vos te manejás, pero conmigo no te vas a manejar así ni a palos, porque yo me chiflo y te mando a matar hasta el perro, me entendés?" lanzó.

El líder de Los Monos copió estrategia de Néstor Rojas