Alerta en Reino Unido: piden a los ciudadanos que preparen un kit de supervivencia | El Territorio

Las autoridades advirtieron sobre posibles catástrofes y le pidieron a la población preparase. Cuáles son los elementos que recomiendan tener sí o sí.

sábado 25 de mayo de 2024 | 16:12hs.

El gobierno de Reino Unido lanzó una página web donde pide a la población que se preparen ante "condiciones climáticas adversas u otros peligros naturales". Por eso, recomienda tener un kit de supervivencia para estar preparado ante inundaciones, cortes de energía o una nueva pandemia.

La web que habilitó el Gobierno lleva el nombre de prepare.campaign.gov.uk. Al ingresar, se puede observar que en la página web se podrá obtener información sobre cómo prepararse para una emergencia, información sobre los peligros y participar en actividades para apoyar a la comunidad.



Reino Unido recomendó a la población armar un kit de supervivencia.

Según la página web, el objetivo del sitio es aconsejar a la población para que puedan tomar ciertas medidas que "hará que sea más fácil gestionar si ocurre una emergencia".

En ese sentido, recomiendan a la población que ante un evento inesperado pueden seguir los siguientes consejos:

*Llamar al 911.

*Estar informado.

*Crear una ruta de escape en caso de incendio o inundación en el hogar.

*Verificar las conexiones de gas y luz en el hogar.

*Obtener suministros de emergencia.

*A su vez, en el sitio web se puede encontrar consejos específicos para personas con discapacidad y cuidadores.

Días atrás, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak advirtió: "Estoy convencido de que los próximos años serán algunos de los más peligrosos y, al mismo tiempo, más transformadores que nuestro país haya conocido". Además, aseguró que priorizará la seguridad nacional.

Reino Unido: los elementos que recomiendan tener en el kit de supervivencia

En la página del gobierno inglés recomiendan armar un kit de supervivencia. Entre los artículos, puede incluir:

*Linterna de batería: son más seguras que las velas.

*Cargador portátil: para cargar el celular.

Batería o radio de cuerda: para recibir actualizaciones durante un corte de energía; se puede usar la radio de un automóvil, sin embargo, en condiciones climáticas adversas puede ser más seguro permanecer adentro.

*Baterías de repuesto: para linternas y radio. Tener una batería de respaldo para cualquier equipo médico del que dependa.

*Un botiquín de primeros auxilios: que incluya elementos como tiritas impermeables, vendas, un termómetro, antiséptico, solución para lavado de ojos, apósitos y guantes esterilizados, apósitos y pinzas.

*Desinfectante de manos y toallitas húmedas para higiene cuando no hay agua.

*Agua embotellada : La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 2,5 a 3 litros de agua potable por persona al día para sobrevivir. Es posible que se necesite agua adicional para preparar la fórmula para bebés, para dispositivos médicos y para mascotas.

*Alimentos no perecederos: que no necesitan cocción, como carnes, frutas o verduras enlatadas listas para comer (y un abrelatas). Al igual que con el agua, la cantidad que necesitarás variará según tus propias circunstancias. Recordar la comida para mascotas.

*Suministros para bebés: como pañales y fórmula. Para esta última, lo mejor es la que viene ya preparada o "lista para tomar", ya que es posible que no pueda hervir agua.

Por qué esperan una catástrofe en Reino Unido

La petición del Gobierno de Reino Unido fue realizada por el viceministro Oliver Dowden, una semana después de que Rishi Sunak advirtiese que el país tiene "algunos de sus años más peligrosos por delante".

El motivo por el que se encendieron las alarmas desde las altas autoridades británicas es el inminente peligro ante una catástrofe climática como inundaciones, olas de calor, sequías y cortes de energía que vienen sucediéndose en el país cada vez con más frecuencia.

Según informó el funcionario, los ciudadanos deben aprovisionarse de agua y alimentos y "refugiarse en el interior", tapando los huecos de las ventanas con cinta adhesiva y "esperar instrucciones por radio" por si las redes móviles y de internet dejan de funcionar.