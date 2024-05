Semino Rossi brindará un concierto a beneficio de comunidades guaraníes de Iguazú | El Territorio

El cantante se enamoró del pueblo guaraní, donde construyó una escuela y ahora busca reunir dinero para construir 50 casas en las comunidades de Iguazú.

viernes 24 de mayo de 2024 | 16:57hs.

Semino Rossi dando detalles de la propuesta a la comunidad de Iguazú. //Fotos: Norma Devechi.

Semino Rossi (Omar Ernesto Semino) es un cantante de origen argentino radicado en Austria. Nació en Rosario, pero a los 23 años emigró a Europa en busca de su sueño de artista, que logró cumplir y en todos estos años ha logrado posicionarse entre los mejores cantantes melódicos. Si bien la mayoría de sus canciones están en alemán, también se interpreta en español. Con ese prestigio el exitoso cantante visitó Iguazú en el año 2011, conoció la comunidad Yasy Porá y desde allí se comprometió a ayudarlos. Es por ello que brindará un concierto para reunir fondos con el objetivo de construir 50 viviendas para las comunidades.

En noviembre del año 2011, Semino Rossi llegó a Iguazú invitado por el ministro de Turismo de ese momento, Carlos Meyer, para brindar un espectáculo en el marco del cierre de la campaña Voto Cataratas, certámen a través del cual el atractivo se transformó en una de las 7 maravillas naturales del mundo en el marco del New Seven Wonders. Ya en Iguazú fue invitado a realizar un paseo donde lo llevaron de noche a la comunidad Yasy Porá donde los niños del coro lo agasajaron y desde ese momento supo que tenía una misión y se comprometió a ayudarlos.

"Los vi a los niños, me emocioné, los invité a participar del espectáculo y después me senté con Roberto Moreyra, el cacique, y le pregunté qué necesitaba. Yo esperaba que me pidiera alimentos, pero él me pidió una escuela. Demore un tiempo para reunir el dinero, pero hoy está funcionando la escuela hace más de 10 años y ahora estamos por comenzar con la atención odontológica para los niños de la comunidad", contó Rossi.

Desde que conoció la comunidad Rossi se hizo cargo de 17 niños, los cuales reciben ayuda de forma mensual, además de otros proyectos que lleva adelante gracias a los aportes de sus fans en Europa. El cantante cree que en dos meses ya contarán con todo el equipamiento necesario para la atención odontológica gratuita para los niños de las comunidades y en 45 días tendrían listo un comedor donde brindaran capacitaciones de panadería entre otros cursos para los integrantes de las comunidades.

"La atención odontológica será gratuita para la comunidad, pero atenderemos a toda la comunidad, aunque los demás deberán pagar, ese dinero se invertirá en insumos para seguir con las atenciones", aseveró Rossi, quien encuentra planeando un show espectacular que se realizará en el anfiteatro Ramón Ayala el próximo 28 de septiembre, a beneficio de las comunidades. "Será un show que contará con invitados, un grupo de Paraguay, invitados de Brasil, vendremos con los 17 músicos, será un show increíble que tiene un solo fin que es reunir dinero para la construcción de 50 casas para las comunidades, un compromiso que hice y un sueño".

Además del concierto, el cantante cuenta con las donaciones que recibe de sus fans a través de una cuenta de la Cruz Roja donde sus seguidores depositan y ese dinero es manejado por la Fundación Ecologista Verde, que destina el dinero y lleva la contabilidad del mismo. "Lo único que les pido es que se pueda difundir el concierto porque tiene un fin solidario para ayudar a los niños de las comunidades".

Las entradas ya están en venta en el sitio web https://www.passline.com/eventos/semino-rossi-en-concierto, con beneficio para las seis comunidades guaraníes de Iguazú.