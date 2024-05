Por lluvias y tormentas rige alerta amarilla para este jueves | El Territorio

Lo emitió la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad) para esta madrugada en la Tierra Colorada, indicándose en la zona sur

miércoles 22 de mayo de 2024 | 20:00hs.

En la madrugada de este jueves se espera que lluvias y tormentas lleguen a Misiones y ante esto la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad) emitió una alerta amarilla.

En tanto, la Dirección General de Alerta Temprana (DGAT) adelantaron mañana estará nublado y templado, con lluvias y ocasionales tormentas fuertes, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24°. Es por ello que se espera un arribo de un frente frío, acompañado de tormentas desde la madrugada y ocasional caída de granizo; esto último principalmente en el sur y centro provincial.

"Se esperan lluvias entre 70 y 90 mm, (valores superiores en algunos puntos de las zonas Sur y Centro) vientos intensos (50-70 km/h) y granizo. Riesgo de cortes de electricidad, daños a cultivos, caída de árboles e inundaciones", expresa el informe de Pronóstico Misiones.

Además, existe el riesgo de inundaciones para Posadas, Leandro N. Alem, Oberá y San Ignacio. "Para la zona Norte también se esperan lluvias y tormentas, las mismas no revisten características de alerta", agregaron en el informe climático.

Instrucciones: En caso de ráfagas de viento: (no refugiarse debajo de árboles, ya que existe riesgo de caídas y descargas eléctricas y no estacionar vehículos cerca de torres de transmisión y carteles publicitarios).

Si es posible, apague los aparatos eléctricos y el suministro eléctrico general.

Antes una alerta amarilla, se sugiere “permanecer en construcciones cerradas” como viviendas particulares, escuelas o edificios, “mantenerse alejado de los artefactos eléctricos” y evitar el uso de teléfonos con cables, y si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, “cortar el suministro eléctrico”.

En caso de viajes, se recomienda “mantenerse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas o afectadas por las inclemencias”. Evitar actividades al aire libre, no sacar la basura en ese lapso y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, son otros de los consejos.

Además, se indica quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila o material de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono.