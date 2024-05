Festival y olla popular de artistas contra el ajuste | El Territorio

Los trabajadores de la cultura autoconvocados en la Mesa Provincial de Cultura de Misiones (MPCM) realizarán una jornada de visibilización y lucha contra la política económica, el desfinanciamiento del sector y en repudio de la presencia de fuerzas de seguridad nacionales para amedrentar las protestas. Habrá números artísticos y guiso para compartir

miércoles 22 de mayo de 2024 | 12:15hs.

Artistas y trabajadores del sector cultural integran la Mesa Provincial de Cultura de Misiones. Foto: Instagram MPCM

La Mesa Provincial de Cultura de Misiones (MPCM), conformada por artistas y gestores culturales autoconvocados de la tierra colorada, realizará este jueves 23 una jornada artística con olla popular en la plazoleta del mástil de Posadas, en la esquina de Mitre y Uruguay. La convocatoria a todos los trabajadores del arte y la cultura y a la sociedad en general es el jueves a partir de las 10 de la mañana en la ciudad capital. También esta actividad de lucha y visibilización contra las políticas de ajuste se replicará en otras localidades, siempre con las consignas: No al DNU, No a la Ley Bases, No al desfinanciamiento en el sector de la cultura y su vez contra la criminalización de la protesta y la presencia de fuerzas de seguridad federales en territorio provincial.

En asamblea

La iniciativa se decidió en la asamblea del martes donde los trabajadores del sector cultural que integran el espacio definieron realizar un festival con números artísticos y olla popular donde se cocinará un guiso de porotos con los ingredientes que se acerquen solidariamente.

Asimismo, también los trabajadores de la cultura recorrerán a modo de caravana a pie los acampes cercanos al lugar que llevan adelante los trabajadores por la recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

Caravana artística y almuerzo comunitario

La Mesa de Cultura detalló en un comunicado que “se invita a toda la comunidad de trabajadores culturales a sumarse con las consignas de No al DNU, No a la Ley Bases y todo lo que de ello se desprende en relación a la cultura, además de la defensa de los institutos nacionales Incaa de cine y audiovisual, Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes, medios públicos e institutos y leyes provinciales, Ipti, Iaavim, Instituto de la Danza”.

En tanto, explicaron que habrá escenario abierto para que todos los artistas que lo deseen puedan compartir su arte. “Durante la jornada se pintarán banderas, carteles y consignas”, detalló el comunicado de la MPCM.

Acerca de la elaboración de una olla popular, se precisó que, “se va a realizar un guiso de porotos reuniendo los ingredientes que surjan de las donaciones de los integrantes de la Mesa de Cultura y se compartirá el almuerzo con los presentes”.