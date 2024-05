Ante la incertidumbre económica, caen hasta el 50 por ciento las ventas de las propiedades | El Territorio

Desde el sector advierten que en el primer semestre del año si bien existen varias consultas, éstas no se reflejan en la concreción de operaciones

viernes 03 de mayo de 2024 | 13:30hs.

En medio de la incertidumbre de un escenario marcado por vaivenes políticos y económicos, el sector inmobiliario vive un momento de total expectativa tanto en el área de alquileres como también de las ventas de propiedades.

Julio González, propietario de Garupá Propiedades, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y apuntó: “Este año se nota que el ánimo de los que compraban lotes ya no es el que era, ese era un caballito de batalla que no fallaba pero notamos que hasta diciembre del año pasado, enero o febrero, empezó a bajar y marzo se pronunció como también en abril. Notamos eso pero no así en alquileres de vivienda que siguen en demanda constante”.

“Estamos en un contexto de incertidumbre económica y mucha gente ha comprado dólares y me parece que es un poco más por precaución esperando a ver cómo se va dando la situación económica para decidirse en una inversión. Estos últimos cuatro meses fue bastante pronunciada la merma, tuvimos situaciones donde se ha vendido muchísimo en años anteriores pero ahora notamos esta disminución en las ventas”, detalló. En ese sentido, indicó que la caída de las ventas ha sido de hasta el 50 por ciento para esta para esta altura del año que generalmente se empieza a reactivar.

En cuanto a los precios especificó que los terrenos con servicios rondan los 10 millones de pesos y se puede acceder a una financiación de hasta 36 meses que ronda en 200.040 pesos la cuota, “ventas de contado no tenemos a no ser que algún cliente haya vendido otra propiedad o se haya desprendido de un vehículo y si bien las ventas han disminuido siguen las consultas, se nota que hay un interés de la gente pero no se refleja en la concreción de operaciones de cierre de ventas”.