"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre de qué te sirve la legitimidad", enfatizó Cristina Kirchner | El Territorio

La exmandataria afirmó que Javier Milei "no tiene plan de estabilización"

sábado 27 de abril de 2024 | 18:21hs.

Cristina Kirchner y Mayra Mendoza en Quilmes.

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que no sirve la "legitimidad" de origen conseguida en las urnas de los mandatarios si después la gente "se caga de hambre". "Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado en un acto en Quilmes.

La ex mandataria afirmó que Milei “no tiene plan de estabilización” y expresó: “Por más que el presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad”.

“Es solo un plan de ajuste”, aseguró Cristina Kirchner, que al calificar al Presidente dijo que “no es neolilberal" ni “anarcocapitalista”, sino “anarco colonialista”.

La ex mandataria, en tanto, apuntó también contra el equipo de Milei: “No quiero ser peyorativa, ni mala, pero además de todas esas condiciones (en los 90) había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos… no es que le falta uno para el peso, le faltan, 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque”.

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el mandatario Milei por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que criticó que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.

“Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Cristina Kirchner.

En ese marco, subrayó: “¿Superávit de dónde? No tiene sustento”.