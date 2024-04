Las criptomonedas se recuperan y Bitcoin supera los u$s65.000 | El Territorio

Tras un dato de PBI de EEUU que decepcionó a los inversores, las criptomonedas avanzan hasta un 3%.

sábado 27 de abril de 2024 | 16:45hs.

Las criptomonedas se recuperan tras una baja durante la jornada debido a la mala señal de PBI de EEUU. Bitcoin sube 1% a u$s65.000. En tanto entre las principales criptomonedas los avances son liderados por TRON hasta un 3%, Shiba Inu (2,4%) y Ethereum (1,7%).

Criptomonedas: se cumplen los pronósticos pesimistas

Como venimos diciendo, parece que se han cumplido los pronósticos más pesimistas con la reducción a la mitad de la blockchain Bitcoin, ya que los precios no solo no han conseguido repuntar, sino que han vuelto a mostrarse bastante volátiles desde el pasado sábado. Expertos como los de Goldman Sachs o los de JP Morgan advertían en los días previos que era complicado que este evento impulsara al alza a los activos digitales, ya que la escalada de tensión entre Israel e Irán y los últimos datos macroeconómicos habían mermado sensiblemente el apetito por el riesgo de los inversores.

"Creo que gran parte del repunte del bitcoin se basa en perspectivas erróneas. Creo que lo que es realmente crucial es que los flujos de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) no se detuvieron de la nada, se detuvieron alrededor del 12 de marzo, cuando salieron la lectura de inflación y el Índice de Precios a la Producción. No daría casi ningún crédito a la reducción a la mitad porque no creo que la reducción a la mitad sea el gran impulsor. Realmente son los grandes factores macroeconómicos", explica Markus Thielen, fundador de 10x Research.