Denunció que su hija fue violada por el padre de su mejor amiga y la justicia liberó al acusado | El Territorio

El sospechoso por abuso sexual con acceso carnal sólo estuvo detenido dos meses y fue liberado por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América

miércoles 24 de abril de 2024 | 18:05hs.

El 17 de octubre del año pasado, una menor le contó a su mamá que el padre de su mejor amiga la sometió sexualmente y la amenazó para que no contara nada. Ese mismo día fue radicada la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América y el sospechoso fue detenido.

Pero contrariamente a la gravedad de la imputación por “abuso sexual con acceso carnal” -tal como consta en la carátula del expediente-, el 21 de diciembre el implicado fue beneficiado con la excarcelación por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, Roberto Sena. La medida contempla la “prohibición de contacto con la menor bajo apercibimiento de revocarse en forma inmediata el beneficio concedido y ordenar la detención en caso de incumplimiento”.

Tan sorprendida como indignada por la liberación, la mamá de la criatura contrató un abogado para seguir el expediente e insistir con la detención del acusado. Por su parte, la fiscalía apeló la excarcelación.

“El tipo está libre, como si nada y todo el tiempo se cruza con nosotros porque somos vecinos. Cuando lo liberaron ni siquiera nos notificaron. El 25 de diciembre mi nena salió al balcón y lo vio en su casa. Fue un shock terrible. Mi nena está con tratamiento psiquiátrico y no quiere salir para no cruzárselo”, lamentó.

En diálogo con El Territorio, precisó que el presunto abuso se registró en la casa de su vecino cuando la nena tenía 12 años, pero recién cumplidos los 13 se animó a contar lo sucedido. “Es vecino y papá de la que era su mejor amiga, pero eso fue muy trágico”, reconoció la progenitora.

Abuso y amenaza

Sobre las circunstancias del hecho, la madre de la niña precisó que ella también era amiga de la esposa del acusado, por lo que solían visitarse asiduamente, ya que además son vecinos.

“Una tarde fuimos a la casa de ellos, las nenas subieron a mirar una película y se quedaron dormidas. Nunca la había dejado que se quede a dormir, pero la mamá de la amiga me insistió para que se quede. Todavía me dijo: ‘quedate tranquila que yo mañana temprano la llevo a tu casa’. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberla dejado”, subrayó.

Efectivamente, al otro día la nena regresó a su domicilio, pero no contó lo sucedido.

Recién tiempo después, charlando con su mamá sobre una consulta médica prevista, se quebró y le relató su calvario.

“Me contó que esa esa vez que se quedó a dormir en la casa de los vecinos, a la madrugada el papá de su amiga la despertó y la llevó a la cocina, donde la violó. Luego le dijo que no cuente nada porque después sería peor”, indicó la mamá, tal como citó en la denuncia.

En tanto, ante la consulta de su madre de por qué no habló antes, la menor le respondió que tenía pensado hacerlo después de cumplir 15 años, ya que quería que su mejor amiga -la hija del sospechoso- participe de la fiesta. Un reflejo de su inocencia.

El sospechoso, identificado como Roberto Javier S. (50), sólo permaneció detenido dos meses y resultó excarcelado, ya que el juez Sena avaló el pedido del defensor oficial Eber Benítez.

“Mi nene declaró en Cámara Gesell y contó todo, pero parece que la justicia no la escuchó. Ella vive con miedo y encerrada, mientras que el acusado hace su vida normal. Nos sentimos desprotegidos”, reclamó la madre.