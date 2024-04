Puerto Iguazú: otro remisero fue atacado a piedrazos | El Territorio

Varios remiseros fueron atacados a piedrazos en la zona de avenida Italia en el acceso a Iguazú. Pese a las reiteradas denuncias no han tomado cartas en el asunto.

martes 23 de abril de 2024 | 17:48hs.

Hace varios meses, trabajadores del volante denunciaron que en la zona conocida como Punto Iguazú en el acceso a la ciudad, sobre avenida Italia se registran ataques a los automóviles que transitan en la zona. Pese a los reiterados ataques la zona no cuenta con iluminación y tampoco con presencia policial.

La zona no cuenta con iluminación y la cinta asfáltica está en pésimo estado esto obliga a los conductores a disminuir la velocidad en el tramo del predio de Punto Iguazú facilitando a los agresores que arrojan piedras a los vehículos al parecer con fines de robo. Son varios los vehículos dañados en el sector de la luneta, no obstante, pese a las denuncias no han logrado mayor seguridad en la zona.

“Viniendo de Punto Iguazú por la calle Republica de Italia, llevando pasajero me tiraron un piedrazo y me reventaron toda la luneta” comento el remisero afectado en un video que hizo viral a modo de reclamo a fin de que las autoridades locales y policiales tomen cartas en el asunto. Este no es el primer caso, en varias oportunidades se han registrado ataques que se presumen son provocados por jóvenes que se reúnen en la zona a consumir estupefacientes.

Los trabajadores del volante exigen que se implemente el alumbrado público en la zona que actualmente es inexistente y que desde la Policía de Misiones aumenten la presencia policial.

Cabe destacar que en la zona en dos oportunidades han detenido a dealers el año pasado con varias dosis listas para la comercialización, es por ello que los damnificados aseguran que se trataría de jóvenes con problemas de consumo y no descartan