Marcha universitaria: miles de estudiantes y docentes se movilizan hacia la Plaza de Mayo | El Territorio

La masiva movilización de estudiantes y docentes universitarios tuvo un paso fluido con el Congreso de la Nación, aunque las personas que participan en ella no se detuvieron y siguieron su paso hacia Plaza de Mayo. Allí, frente a Casa Rosada, se espera que referentes del sistema público universitario brinden un mensaje, argumentando los motivos de la marcha.

El Gobierno informó que envió formalmente partidas. En la marcha, sin embargo, estudiantes rechazaron la retórica en contra del sistema

A lo largo del recorrido, la consigna fue clara: mayor presupuesto. Las autoridades universitarias sostienen el reclamo planteado hace meses, que indica que al repetirse los números del presupuesto de 2023, sin actualizarlos en base a la inflación que hubo en ese período, el recorte en términos reales es cercano a dos tercios. De esta manera, las universidades podrían dejar funcionar em el primer semestre, o incluso antes. Las consignas contra el Gobierno se multiplicaron, debido al malestar por los recortes presupuestariosEsa queja fue la que se escuchó durante toda la tarde, en la convocatoria y el inicio de la manifestación, que se desarrollo sin inconvenientes. Miles de personas expresaron la importancia del sistema de educación pública en la Argentina y su intención de defenderlo ante los recortes presupuestarios.

Los números de la marcha: cuántos fondos le transfirió el Gobierno de Milei a las universidades

El aumento de las partidas recientemente anunciado solo fue nominal, ya que el presupuesto asignado es el más bajo desde que se tiene registro en términos reales. En términos del PBI es 0,22%, menos de un tercio que en los últimos seis años

La Marcha Federal Universitaria de este martes pondrá el foco sobre el efecto del ajuste del Gobierno sobre las partidas presupuestarias destinadas a universidades, las cuales se encuentran en sus niveles más bajos desde que se tiene registro. El conflicto se enmarca en una cruzada del presidente Javier Milei contra el sistema público de educación superior, al cual acusa de adoctrinamiento y falta de transparencia en la utilización de fondos.

El rector de la UBA: "Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró hoy que a la Marcha

Federal Universitaria concurre "angustiado" y señaló que "nunca hubiera imaginado" tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de estudios.



"A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuesto

que nos corresponde por ley", sostuvo Gelpi.



En declaraciones radiales, subrayó: "Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde". Además, rechazó que haya adoctrinamiento en la institución y dijo que no le consta que exista corrupción.



"De que hay corrupción en la UBA, a mi no me consta. Nosotros tenemos informes regulares y auditorías internas y externas. Y lo del adoctrinamiento, con todo respeto, me parece un poco ridículo, porque la UBA es un monstruo con más de 300 mil alumnos y con facultades muy heterogéneas", evaluó.

Milei publicó decenas de mensajes en contra de la marcha universitaria

El presidente Javier Milei reposteó hoy una gran cantidad de mensajes de distintos funcionarios de su gobierno y de militantes libertarios que apuntaron contra la Marcha Federal Universitaria. Antes de que los participantes empezaran la movilización, el mandatario nacional volvió a mostrarse muy activo en su cuenta de la red social X. "Así se prepara Plaza de Mayo para la marcha: logos de la CGT, y el símbolo de la hoz y el martillo comunista. Ah, pero no es política la marcha, eh", afirmó uno de los mensajes que retuiteó Milei, con el objetivo de mostrar la condición "política" de la protesta. Junto a fotos de los manifestantes con algunas insignias partidarias, el Presidente compartió otro tuit: "¿Alguna duda de que es una marcha política y no estudiantil?". Además, el mandatario nacional publicó un posteo del legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra. "La casta política secuestró la educación. CGT, kirchnerismo, Partido Comunista: lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al Gobierno. El que no lo ve es porque no quiere. Defendamos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político", subrayó el libertario, reposteado por Milei. El Presidente también compartió lo dicho por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien expresó: "Hoy vamos a ir a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky y

Pablo Moyano".

Campartí esta nota: