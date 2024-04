Veteranos de Guerra quieren escribir la verdadera historia de la gesta de Malvinas | El Territorio

domingo 21 de abril de 2024 | 10:44hs.

La Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de Misiones y la Dirección General de Atención a Veteranos de Guerra de Malvinas de esta provincia, se manifestaron conjuntamente por la preocupación de la constante degradación en la memoria a los 632 Héroes Argentinos Caídos en combate en las Islas Malvinas en el año 1982, en defensa de la soberanía de nuestra patria.

A través de un comunicado, expusieron que "el municipio de Jardín América convocó a un acto el pasado 2 de abril, en la escuela que lleva el nombre del Teniente Roberto Estévez, uno de los máximo héroes misionero caído en combate, dicha convocatoria fue a ciudadanos de esa localidad como así también de la provincia que nada tienen que ver con la recuperación de las islas Malvinas para conmemorar tan sentida fecha Patria, y además de rendirles honores. Entregaron pergaminos a ciudadanos que si bien hicieron el Servicio Militar Obligatorio en el año 1982, pero que no estuvieron ni participaron con las tropas que recuperaron la posesión de las Islas, ni la defendieron durante 74 días, es más no salieron de la provincia, en contraposición de lo que hicieron los soldados de nuestras fuerzas armadas de gran templanza y valentía hasta reconocido por los propios ingleses".

"Entendemos que no hacen otra cosa que desmalvinizar, estas acciones degradan la lucha encarnizada de los que si participamos activamente en la batalla y más aun, los que sin dudar un instante, ofrendaron sus vidas por nuestra Nación", cuestionaron.

En 2016, en Misiones, mediante el decreto 229 promulgó la ley del legislativo, donde le otorgan un plan a soldados convocados y movilizados de la provincia, figura que no existió ya que lo mismo no salieron de la provincia, sin embargo se otorgó más de 6.000 planes que llevan como escudo la batalla del año 1982, y que dejó como saldo 632 argentinos muertos en combate y otros tantos suicidados por no soportar la carga emocional que significan los combates.

"Es una triste realidad que algún profesor de historia, intente crear una historia que en la práctica no existió. Madres, padres, hijos, hermanos, esposas, novias, lloraron y lloran en la soledad más absoluta la entrega de un ciudadano que fue a defender la Patria y le devolvimos una cruz, en un territorio argentino que aún se encuentran bajo la legislación de las normas inglesas. A ellos nadie los asistió, los han tenido que llorar sobre una tumba imaginaria, los soldados que regresamos encontramos a nuestros familiares desbastados por el dolor, por la falta de comunicación, y tampoco reclamamos nada, porque cuando se defiende la Patria se defiende la bandera, que significa la libertad de nuestros mayores, de nuestros hijos y nuestros nietos", consignaron.

"Han pasado 42 años, todavía estamos vivos los veteranos de verdad y nos duele mucho lo que hacen algunos intendentes comunales. Será por desconocimiento, será por conveniencia, será por desorden o por desinterés total. Qué les pasa a nuestros compatriotas que usurpan títulos que no le pertenecen y a funcionarios que otorgan tan livianamente honores que no les corresponden, un noventa mil pesos justifican traicionar a los 632 muertos en Malvinas de los cuales 9 son misioneros, más todos los que ya no están en esta triste posguerra. Seguramente Dios y la patria los van a juzgar, principalmente por los bravos guerreros que custodian nuestra Islas Malvinas y por la verdadera historia en la gesta de Malvinas. Solicitamos a quien corresponda, que retrotraigan esa acción de otorgar Honores y Títulos a personas que no les corresponden, que se ríen del dolor que provocó tanta muerte en la última Gesta Heroica y Patriótica que ha tenido nuestra querida Argentina, que tanto daño causa en la historia inmediata y inmediata de los 632 verdaderos héroes de la patria, 9 de ellos son misioneros", indica el escrito.

El comunicado lleva la firma del presidente de la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de la Provincia de Misiones Evelio Castelnovo, Director de la Dirección General de Atención a Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Misiones Juan Solonieski, entre otros.