Los ajustes impactaron de lleno en el comedor de la universidad | El Territorio

En el espacio ubicado en Félix Bogado, de Posadas, sólo Humanidades accede al almuerzo. Se espera que en lo próximo se vuelvan a integrar Exactas y Enfermería

sábado 20 de abril de 2024 | 15:15hs.

El comedor brinda alimentación nutritiva y saludable a cientos de estudiantes cada día. Foto: Matías Peralta

Tras el desfinanciamiento a la educación por parte del gobierno nacional de Javier Milei, con un plan de ajuste que está afectando fuertemente a la clase baja y media del país, las universidades públicas están sosteniéndose con un presupuesto con importantes recortes y completamente absorbido por los índices inflacionarios. En este sentido, estudiantes, docentes y decanos expresan su reclamo y lucha para continuar con el funcionamiento de las facultades.



Lucas Ruiz Moreno, estudiante de Historia, consejero departamental de la carrera y parte del Frente de Estudiantes en Lucha, relató la situación de los comedores de todas las unidades académicas. “Estamos realizando actividades y movilizándonos porque la situación de la universidad pública está deteriorándose. Hay alumnos que están dejando de cursar materias para trabajar, otros que se volvieron porque no pueden seguir estudiando por los altos costos. El comedor es una ayuda económica en estos tiempos, y a veces es la única comida del estudiante. No tiene que tener restricciones ni ser arancelado”.



Por su parte, el jefe de cocina del comedor de la Unam- ubicado en Félix Bogado casi Uruguay-, Miguel Méndez, aclaró que “las becas estudiantiles de los comedores las da cada secretaria de la facultad”. Indicó que el trabajo de los no docentes encargados de dar de comer a más de 520 alumnos es “que los chicos tengan su plato nutritivo y saludable de comida”. Por el momento, solamente la Facultad de Humanidades es la que está accediendo a esta beca. Desde el comedor, aguardan que luego se sumen los estudiantes de Exactas y Enfermería también. El año pasado, se llegó a dar de comer a 1.500 alumnos en el almuerzo y 400 en la cena. El año pasado asistían unos 1.500 estudiantes al almuerzo y 400 a la cena. Foto: Matías Peralta

Según explicó el estudiante Ruiz Moreno, es importante visibilizar las tareas de lucha y propagandas en el comedor “para que ningún estudiante se quede sin comida”. Además, añadió que “el presupuesto del gobierno nacional asfixia a las universidades públicas, y a su vez, está derivando en un feroz ajuste sobre los estudiantes”. Incluso, lamentó que esta situación también se refleje en las demás becas como, por ejemplo, los albergues.



“Nuestro reclamo es el de un mayor presupuesto. Pero también que nos escuchen para que abran los comedores para todas las facultades sin restricciones y aranceles”. Contó que durante los almuerzos hay aplausos en reclamo y un micrófono abierto para “concientizar sobre la lucha contra el desfinanciamiento a la universidad pública”. El próximo martes 23 desde las 15.30 habrá una concentración frente a la Facultad de Humanidades contra el ajuste del presupuesto nacional de la universidad pública.



El estudiante explicó que “el presupuesto se divide en dos incisos, y la mayor parte del presupuesto (cerca del 90%) va en los salarios docentes, y el restante hacia el funcionamiento y bienestar estudiantil”.



Agregó que con un porcentaje pequeño del presupuesto se administran los comedores y albergues. “El rectorado quien administra estos cánones, que luego deriva a los decanos. El comedor del centro es de los estudiantes de Humanidades, Exactas y Enfermería. Sólo la Facultad de Humanidades puede acceder al comedor por el momento, y exigimos que los demás compañeros también puedan hacerlo sin ningún arancelamiento. Además, de la apertura del comedor los días sábados y la cena”, apuntó.



El comedor de los estudiantes

Miguel Méndez indicó además que actualmente cocinan solamente el almuerzo para 520 estudiantes. Explicó que el acceso a la beca del comedor es una tarea de la secretaria de bienestar estudiantil de cada Facultad.



“Aclaro que son los que después de varios requisitos, habilitan a los estudiantes a que vengan a almorzar. La cena aún no se habilitó por recorte en el presupuesto. Pero es algo de cada facultad, quienes estamos en el comedor solamente estamos abocados a dar de comer a los estudiantes, y esperamos que cada vez sean más”, expresó.



“Apuntamos a dar una comida nutritiva y saludable. Un almuerzo como guiso de lentejas o de arroz, polenta con albóndigas, siempre con pan y postre”.



Camila Acosta, estudiante del tercer año del profesorado y licenciatura en Historia, destacó: “En esta oportunidad empezaron un mes tarde a los cursillos de ingreso y a comparación de otras facultades, Humanidades pidió poco requisitos, lo que ayudó un montón para acceder”. Contó que tiene compañeros que dependen del almuerzo del comedor y que la situación económica “complica a que las familias puedan sostener a los estudiantes”. Por último, expresó que “a ella le beneficia la beca del comedor porque así amena los costos que tiene para poder seguir estudiando”.



Por su parte, Yésica De Oliveira, alumna del segundo año de Letras, coincidió en que la permanencia del comedor es muy importante en tiempos de crisis. Dijo que no debe ser arancelado ni con mayores restricciones para que los estudiantes con pocos recursos puedan acceder de manera fácil.



“A personas como yo, por ejemplo, se nos hace muy difícil comprar comida todos los días o tener un plato sustancioso como necesita un estudiante para retener información y estudiar. Comprar carne es imposible para un estudiante sin ayuda económica”.



Agregó que “tiene compañeros en las facultades de Económicas y Exactas que están pasando mal por no tener acceso al comedor universitario”. Lamentó que “para muchos la comida del comedor es la única del día y que tanto las familias como los estudiantes hacen un esfuerzo enorme para poder sostener los estudios de cada alumno”.