El juez Jiménez espera por el sumario policial para avanzar en la instrucción | El Territorio

El magistrado indicó que para la semana próxima se estaría abocando de lleno al expediente y que de considerarlo pertinente llamaría a declarar a quien corresponda la responsabilidad penal

Durante la jornada del jueves se realizaron las despedidas a los restos de los dos jóvenes fallecidos. Foto: Natalia Guerrero

La comunidad posadeña continúa conmocionada por la muerte de los adolescentes Luca Ceballos (17) y Juan Cruz Martínez (17), luego del despiste ocurrido hace más de una semana en la Costanera de Posadas y que junto a otros tres amigos viajaban camino a la clase de educación física del Colegio Santa María.



En torno a la causa judicial que investiga el hecho, la última novedad fuerte que mostró el caso fue el pedido de la Fiscal Correccional y de Menores Dos de Posadas; María Laura Álvarez, quien requirió ante el juez de Menores César Raúl Jiménez la imputación bajo la carátula “homicidio culposo agravado” para Tomás, el adolescente de 17 años que conducía el vehículo.



En ese contexto, el magistrado interviniente dialogó ayer el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 en donde habló sobre el estado actual de la causa.



En primera instancia aclaró: “No recibí todavía las actuaciones prevencionales por este caso. La Policía tiene términos procesales que establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal y que le da los primeros quince días para recolectar sus elementos probatorios, inclusive prorrogables. Aún así hemos pedido el expediente”, indicó el juez.



A su vez, remarcó: “Aun así, hemos pedido el sumario prevencional a la comisaría y nos pidieron más tiempo porque es un hecho complejo. Los padres de todos estos chicos ayer (por el jueves) estaban de duelo, entonces realmente están con un shock importante”.



En este último punto, Jiménez añadió que la policía no se atrevió a entrar al velatorio para hacerles firmar cuestiones de trámites que todavía faltaban ya que entendían que no era una cuestión de suma urgencia.



“Si bien la fiscal ya hizo su petitorio, ni bien lleguen las actuaciones, le daremos carátula. Con la carátula lo primero que hacemos es remitir a la fiscalía que es la dueña de la acción pública y es ahí donde se tiene la obligación de expedirse”, añadió el magistrado.



También comunicó que una vez que se tengan las actuaciones se van a llamar a declarar a quienes el expediente lo requiera. Además de las “entrevistas personales, en principio con los progenitores, y obviamente la declaración de imputado a quien le corresponda la responsabilidad penal”.



Jiménez remarcó que por el momento es aventurado realizar algún juicio de valor o apreciación con respecto a lo recurrido y resaltó la importancia de tener en su escritorio el expediente físico del caso.



“Al no tener el expediente yo no tengo el mundo jurídico, todavía nosotros nos manejamos en la justicia con el cuerpo físico de las actuaciones, si bien es cierto tenemos paralelamente el Siget, en donde se pone en conocimiento las actuaciones, no es menos cierto que a la hora de detectar un cierto trámite o de solicitar o ordenar alguna medida no tenemos el expediente”. Y agregó: “Nosotros tenemos la obligación de pedirlos si hay detenidos, no es menos cierto que en este caso no hay detenidos pero la Policía como auxiliar de la justicia tiene que hacer su tarea cuando se trata de hechos tan complejos como este la tarea es ardua”.



Paciencia

En un tramo de la charla, el juez Jiménez llamó a tener paciencia, teniendo en cuenta lo sensible del caso y que las actuaciones policiales aún no están finalizadas.



“No es que no lo vamos a tramitar inmediatamente, creería que a más tardar el lunes o martes que viene lo estamos tramitando, pero están pasando los familiares por un momento difícil. Es decir, algunos de los chicos no conocen lo que pasó realmente entonces, a mí me gusta conocer el hecho, yo cuando conozco los hechos y las circunstancias empiezo a trabajar como corresponde”.



Al ser consultado sobre cómo es el procedimiento de investigación en la justicia de menores, el entrevistado detalló que tiene similitudes con el de adultos.



Y sostuvo: “Es una investigación que tiene una instrucción formal, de hecho en este caso puntual soy juez de instrucción de un procedimiento de menores. Cuando concluya mi investigación se da paso al otro juez de menores para que haga el juicio pertinente. Es decir, quien investiga no juzga y quien juzga no investiga”.



También mencionó que durante ese proceso de instrucción “llamaremos a quien corresponda a declarar y esa persona designará defensor y se establece un procedimiento que si bien es especial tiene algunos rasgos del proceso de adultos pero que tiene todas las garantías procesales que requiere el caso”.



Cabe recordar que una gran multitud se hizo presente el jueves por la tarde en el cementerio Tierra de Paz de la capital provincial para darle el último adiós a Luca Ceballos (17).



En tanto, Juan Cruz Martínez fue velado el pasado miércoles en el salón Cuneo y luego fue llevado al crematorio Las Acacias, ubicado en la localidad de San José. Y como informó este medio, los padres de ambos adolescentes decidieron donar los órganos de los chicos.