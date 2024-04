Avanza el desarrollo de la obra “Este Juan Moreira” en el marco de un programa federal del Teatro Nacional Cervantes | El Territorio

La pieza es una versión libre de esta clásica historia gauchesca, el proyecto y dirección es de Txarli Bastarrechea y el guion de Carina Noemberg; la propuesta ganó un concurso federal y se realiza en coproducción del Cervantes con la Secretaría de Cultura de la Provincia

jueves 18 de abril de 2024 | 2:00hs.

Txarli Bastarrechea es el director de la obra teatral "Este Juan Moreira", proyecto que fue seleccionado por el Teatro Nacional Cervantes para producirlo en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Provincia. Foto: Guadalupe De Sousa

“Este Juan Moreira”, proyecto teatral del artista Txarli Bastarrechea, fue seleccionado por el programa TNC Produce en el País del Teatro Nacional Cervantes para desarrollar su puesta en Misiones y con equipo local. El programa TNC Produce en el País promueve el desarrollo de artistas y proyectos fuera de su sede central en Buenos Aires y en sinergia con distintos organismos e instituciones locales.

De esta manera, “Este Juan Moreira”, con dirección de Bastarrechea, será una coproducción del Cervantes y la Secretaría de Cultura de la Provincia. En este marco, desde el Teatro Nacional Cervantes informaron que “se seleccionará a un/a productor/a ejecutivo/a radicados en Posadas y aledaños, para participar durante la temporada 2024 del proyecto teatral ‘Este Juan Moreira’”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de abril y los perfiles seleccionados serán notificados de manera personal.

Asimismo, se detalló sobre el perfil requerido: experiencia comprobable en Teatro y Artes Escénicas, capacidad de resolución de conflictos, conocimiento de administración teatral (Bordereaux / Confección y ejecución de presupuestos / Conocimiento de documentación legal). También, habilidad de negociación y relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en equipo y coordinar proyectos, residir en la localidad por la cual se inscribe, red de contactos (prensa, proveedores, colegas, etc), profesionales que no revistan contrataciones vigentes con el Estado (Nacional, provincial o municipal). (Ver cómo postularse al final de la nota)

“La obra tendrá elementos o expresiones artísticas que a mí me resuenan”

Txarli (también Carli) Bastarrechea, actor, titiritero, dramaturgo y director de teatro, en diálogo con El Territorio contó acerca del proyecto “Este Juan Moreira” que quedó seleccionado en un concurso federal para contar con la producción del TNC.

“Yo postulé al programa TNC Produce en el País 2024 con esta pieza que es una versión de ‘Juan Moreira’, y el proyecto quedó seleccionado y va a ser desarrollado íntegramente en Misiones en coproducción entre el Cervantes y Cultura de la Provincia”.

Destacó en este sentido que la propuesta teatral, “es un hermoso desafío y una oportunidad para mí y para muchos artistas, porque el proyecto se realiza con artistas y técnicos locales, lo que implica trabajo para un montón de personas, no solamente actores e iluminadores, también administrativos y más, es una producción con todo y con el aval del Cervantes”.

El artista adelantó que la obra tendrá variados elementos como máscaras, títeres, circo, música original, “claramente la puesta será dentro de una matriz teatral pero con elementos o expresiones artísticas que a mí me resuenan lo mismo que la temática, que tiene que ver con Juan Moreira, el que refleja la literatura como un gaucho reñido con la ley y que tiene todo un trasfondo social”.

Bastarrechea refirió que trabajar en su versión de Juan Moreira, “es algo que me llamaba, porque me interesa mucho la cuestión de la identidad de los pueblos, y Moreira es un personaje emblemático por muchas razones, con la novela de Eduardo Gutiérrez sobre Moreira comienza el teatro nacional y es llevada a escena por Podestá al circo criollo y yo esta temporada estoy bastante vinculado al circo con la obra ‘Takuareté’ del colectivo Tierra Colorá, y entonces en este proyecto se juntan y se unen estas cuestiones que me resuenan”.

Manos a la obra

La obra está en proceso de comenzar la producción y le continuarán el montaje y los ensayos, entre otras etapas de la puesta en escena. “Venimos trabajando en la preproducción hace meses, la adaptación del texto está a cargo de Carina Noemberg, en base a los textos de Gutiérrez y Podestá, que son de la década de 1880 a 1890. Carina es una teatrista misionera con quien ya trabajamos en otras producciones y nos llevamos muy bien, y ella es la encargada de hacer esta versión que se llama ‘Este Juan Moreira’”.

“Estamos trabajando mucho en todo lo que es la cuestión administrativa, los diseños, todo el plan de producción que está en marcha”, indicó y continuó: “Estamos muy entusiasmados y contentos, porque va a haber un productor o productora local, asistente de dirección, también una audición para los intérpretes. Eso va a ser muy lindo porque es un montón de trabajo bien reconocido y remunerado para una cantidad de gente vinculada al teatro”, resaltó.

Aquí puntualizó que en la obra actuarán siete intérpretes y que el casting sería en mayo, “el perfil de los intérpretes tiene que ver con una multidisciplinariedad, ya que requiere un poco de circo, música, teatro. O sea, no tienen que ser especialistas, pero sí tienen que ser intérpretes de un registro amplio, porque un poco el planteo de la obra necesita eso”.

“Apoyo al arte en las provincias”

El artista que trabaja en muchos proyectos independientes y autogestivos, resaltó que en este caso, el trabajo con el respaldo de un programa de una institución renombrada y estatal como es el Cervantes, tiene algunas dinámicas diferentes a la vez que es una experiencia que enriquece: “Además de todos los aspectos formales es también un aprendizaje enriquecedor y un orgullo porque es apoyo al arte en las provincias. Le estoy muy agradecido al Cervantes primero por abrir el juego a que se puedan hacer producciones en provincias como la nuestra, que está como muy alejada y que confíen también en que nosotros podemos hacerlo bien. Yo tuve la suerte de trabajar en el Cervantes en otros momentos cuando vivía y estudiaba en Buenos Aires y es verdaderamente grandioso trabajar con ellos”. Y ponderó que esta selección es además, “un reconocimiento para los artistas y las artistas de nuestra provincia, para las personas que trabajan en cultura”.

Estreno en primavera

Se prevé que el estreno de “Este Juan Moreira” pueda darse en septiembre en Posadas y en otros lugares de la provincia.

Para postularse o saber más del proyecto

Los interesados en postularse para el cargo de productor/a ejecutivo/a para participar durante la temporada 2024 del proyecto teatral "Este Juan Moreira" pueden obtener más información en los siguientes links

Para conocer el programa:

https://www.teatrocervantes.gob.ar/tnc-produce-en-el-pais/

Para postularse

https://convocatorias.teatrocervantes.gob.ar/campania/50/program_registrations/new?locale=es

Por consultas escribir a

cervantesenelpais@gmail.com