En medio del dolor, el pedido de justicia para Lito Duarte: "Había quejas, dejaba sueltos a esos perros"

jueves 04 de abril de 2024 | 14:41hs.

Hipólito De Jesús Duarte (64), oficial mayor retirado de la Policía de Misiones, murió ayer a la mañana al ser atacado por dos perros de raza pitbull mientras caminaba por una calle terrada secundaria del municipio de Campo Viera. Su muerte generó dolor, porque era una persona querida y conocida, pero en paralelo el inmediato repudio porque según trascendidos, fueron varios los reportes anteriores sobre el comportamiento violento de los perros, desoídos por el propietario, que pese a las alertas los dejaba sueltos.



En un video compartido en su cuenta de Facebook, el hijo del ex policía, Yony Duarte, confirmó que "había muchas quejas de que dejaba a esos perros sueltos, dando vueltas por ahí", y en consecuencia, pidió que la justicia actúe sobre el propietario de los animales, que podría enfrentar una causa por homicidio culposo.





En detalle, y visiblemente angustiado, el joven contó que "el día de ayer mi papá falleció en un trágico homicidio por parte de dos perros que lo lastimaron mucho, y quiero hacer esto de público conocimiento porque sobre el propietario, Correa Ángel, había muchas quejas de que dejaba a esos animales sueltos, dando vueltas por ahí, y por esa causa hoy mi papá no está con nosotros".

"Mi papá tenía sus problemas de salud pero ninguno lo llevó a la muerte", apuntó y expuso que "hace un par de semanas se había recuperado de un problema que tuvo, por lo que estábamos felices de que él estaba bien". Contó que "ayer se fue a una de sus caminatas recomendadas por los médicos y no volvió hasta el día de hoy, porque los restos de mi papá todavía no pudieron ser velados. Como familiares no lo pudimos despedir como corresponde, ni siquiera pudimos verlo por última vez porque está muy lastimado", lamentó.

Pedido a las autoridades



En ese punto se refirió a las autoridades judiciales y requirió "que haya justicia porque no puede volver a pasar esto con otra persona. Este hombre (por el dueño de los perros) hoy está suelto, y si no va a haber condena judicial espero que tenga condena social, que se tenga que ir de acá, a otro país. No es merecedor de respeto sabiendo que tiene este tipo de animales sueltos, que son homicidas, y no es la única vez que se reportan ataques de estos perros" a las personas que transitan la zona.



"Ojalá que haya justicia, aunque mi papá no está más con nosotros", insistió y recordó que "era una figura pública en Campo Viera, muy conocida por todos y muy amado por muchas personas. Nosotros como hijos, y su esposa, lo amamos porque fue un buen padre, un buen esposo. Lo vamos a recordar de la mejor manera, no como lo dejaron", completó.

Informó que el sepelio será esta tarde, desde las 17, en la Iglesia Asamblea de Dios de la localidad (Fichero 251). "Será una breve despedida dadas las circunstancias", aclaró.