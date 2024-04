Deportivo Montoya, líder de la Liga de Puerto Rico quiere seguir invicto

miércoles 03 de abril de 2024 | 11:48hs.

Deportivo Montoya empezó el año de la mejor manera en la Liga Regional de Puerto Rico. El plantel de Ruiz de Montoya el pasado domingo ganó su respectivo compromiso ante Mandiyú de Garuhapé 1 a 0 y con este resultado tiene puntaje ideal. Un gran arranque para el club que para este año se decidió cambiar el nombre ya que hasta 2023 era Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya.

En el cotejo de ayer ante el elenco garuhapeño el gol lo hizo Alexis Pereyra, marcador de punta izquierda a los 35 minutos del primer tiempo. El futbolista recibió el esférico afuera del área tras una jugada desde la derecha del ataque montoyense, remató potente y rastrero al primer palo del arco visitante para conseguir el único gol del compromiso.

Con dos partidos jugados y ganados, Deportivo Montoya tiene 6 puntos, en la primera fecha ganó de visitante a Atlético León 1 a 0 en Puerto Leoni y ya prepara el partido ante el Club Jardín América en la tercera fecha de visitante. Un inicio de la mejor manera con el objetivo de estar entre los mejores de la tabla de posiciones para pasar a ronda final e ir en búsqueda del campeonato.

Con respecto a la tercera fecha del campeonato doméstico, en la noche de ayer se programó los partidos correspondientes, donde el líder debe visitar al Club Jardín América que viene de empatar 1 a 1 por la Liga de Puerto Rico y cayó el último domingo 1 a 0 por el Provincial.

Programación de la tercera fecha:

Atlético Demisiones vs. Timbó de Jardín América, domingo 7 de abril, 16 horas

Mandiyú de Garuhapé vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 7 de mayo, 16 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Garuhapé, domingo 7 de abril, 16:30 horas

Club Jardín América vs. Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, domingo 7 de abril, 17 horas