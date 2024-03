¡Qué viva el Cambas! reservorio de la historia y la cultura 

miércoles 20 de marzo de 2024 | 21:19hs.

El Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas celebró este miércoles 84 años desde su creación preservando la historia y la cultura de la provincia y produciendo y transmitiendo conocimientos que hacen a la identidad de los pueblos.

La institución abrió sus puertas un 20 de marzo de 1940 como Museo Regional y, más tarde recibió el nombre de Aníbal Cambas, quien se desempeñó como primer presidente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones (JEHM), centro que se constituyó exactamente un año antes, por lo que en la fecha la JEHM también festejó sus 85 años de existencia.

El Cambas fue el primer museo de Misiones y desde siempre funcionó en el mismo sitio en Alberdi 600 en el Parque Paraguayo, con los años el edificio original fue remodelado y ampliado con cómodos y modernos salones y sumando tecnología como una herramienta que complementa las exhibiciones de sus colecciones.

Festejo con la comunidad

Como parte de un objetivo fundante del Museo Cambas de difundir la cultura y llegar a la comunidad y atraer a nuevos públicos, el festejo de cumpleaños se hizo al aire libre en el parque, a un costado del edificio, donde antes estaba la puerta principal.

Allí hubo presentación de bandas de música con repertorio del cancionero popular, y pasaron por el escenario la Banda de Música Municipal, Banda del Colegio Pascual Gentilini y la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial.

En el pasaje más protocolar del evento, se desarrolló una ceremonia con palabras alusivas a la efeméride y reconocimiento a la permanencia y constantes aportes de miembros de la Junta de Estudios Históricos con extensa trayectoria. Entre ellos: Mary Edith González, Sonia Castro, Isabel Piró, María Angélica Amable, Lidia Amarilla, Alba Celina Etorena, Ángela Pizarro, Ana María Quaranta, Liliana Mirta Rojas, Lloyd Jorge Wickstrom, Susana Raquel Zouví y Francisco Unternharer.

También se recordó con cariño a los miembros de la junta que han partido en el último tiempo como Ruth “Chiqui” Poujade, Dora Fernández de la Puente y Héctor Bonetto.

Una tarde de ritmos para bailar y cantar acompañados del mate o el tereré y de las delicias que se ofrecieron en la cantina y a su vez para emocionarse con el trabajo incansable de los investigadores locales propuso la celebración ¡Qué viva el Cambas! a la que se plegaron entusiasmados los vecinos.

En tanto, al servicio de cantina se sumó un stand con venta de repelente natural de citronela elaborado por el equipo del Cambas. Con estas iniciativas los asistentes que adquirieron productos pudieron colaborar con el sostenimiento de las actividades del museo.

Liliana Rojas: “El Cambas, una síntesis de la historia regional”

Liliana Rojas, docente, historiadora, investigadora y directora del Museo Cambas, charló con El Territorio acerca del camino recorrido por la institución pionera en Misiones y resaltó la importancia de conocer nuestra historia para comprender el presente y en este punto hizo hincapié en el rol de la escuela y en una enseñanza con estrategias que fomenten el interés de los niños y jóvenes por saber sobre sus orígenes y para un pensamiento crítico.

Asimismo, ponderó que en 2023 sólo entre quienes dejaron asentado su paso por en el museo en el libro de visitas se contabilizaron 23.658 personas.

“Cumplimos 84 años del Museo Regional Aníbal Cambas y 85 años de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, y estamos muy contentos con este festejo que tiene un programa artístico y cultural y el eslogan del festejo lo mantenemos desde el año pasado que es ¡Qué viva el Cambas! Y tiene que ver con la idea del museo de salir y compartir con la comunidad. Y como tenemos un entorno particular y tan lindo que es el Parque Paraguayo, decidimos hacer una fiesta en la que puedan participar el barrio, las familias que vienen al parque a pasear, los invitados y los amigos de siempre de la casa”, dijo.

-Con 84 años cumplidos y siempre vigente, ¿cómo encuentra al Cambas este nuevo aniversario? ¿hay novedades, proyectos?

Este nuevo aniversario, muy valioso para todos nosotros, nos encuentra trabajando siempre con mucha alegría, siempre estamos con ganas de hacer algo nuevo, de ofrecer algo nuevo, algo distinto. Tratando de aumentar nuestras colecciones, de registrarlas como corresponde, de conservarlas como es debido. Porque son herencias recibidas desde la inauguración misma del museo. Hay colecciones muy particulares, muy significativas, que merecen un tratamiento especial. Y bueno, trabajamos en eso en forma permanente, pero también organizando actividades que permitan que la comunidad participe.

-¿Qué puede encontrar el visitante al recorrer el Museo Cambas?

Yo siempre digo que cuando visitan el Museo Cambas se encuentran con una síntesis de la historia regional. Es decir, desde la descripción de lo que es la geología misionera, el concepto de región histórica, geográfica, y luego el asentamiento humano desde hace 10.000 años antes del presente. Y a partir de allí, también verán sobre cuáles fueron esas sociedades humanas que se fueron ubicando en estos territorios en este largo transcurrir.

Y entonces tenemos en el museo la Sala de las Primeras Culturas, luego la Sala Aché Guayakí, que es una colección significativa, producto del coleccionismo de Federico Mayntzhusen, que es una colección única en América Latina. También está la Sala de Cultura Guaraní en sus diferentes momentos históricos, antes de la llegada del blanco, durante las misiones jesuíticas, y el guaraní actual, es decir, el que está, el que vive con nosotros, el que comparte territorio. Y también ofrecemos la historia de Misiones a partir de la expulsión de los jesuitas, que comprende desde esa fecha, gran parte del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Eso sería la Sala Contemporánea I. Y nos falta todavía montar una sala dedicada a la provincialización de Misiones y a la organización institucional de la Provincia, eso ya está en proyecto, tenemos el espacio, tenemos toda la colección y nos faltaría el recurso económico para poder hacer el montaje museográfico, pero esperamos poder concretar pronto.

-Cuando se recorre un museo, y sobre todo un museo sobre la historia y de una historia tan nuestra, imagino que algo cambia en la persona que observa, algo se lleva… ¿le han hecho comentarios así?

Algunos nos cuentan que se quedan impresionados, maravillados de la riqueza de nuestra historia. Por ejemplo, por motivo del aniversario del museo vino un periodista y nos hizo una hermosa entrevista, y cuando yo le mostraba alguna pieza de las colecciones y le decía la época de que databa, quedaba realmente impactado y cuando termina la entrevista y nos despedimos me dice “ahora sí me interesa muchísimo la historia y quisiera saber mucho más”. Bueno, eso es algo que sucedió como una anécdota pero me lleva a pensar que a veces los niños no están incentivados en la escuela primaria, en la escuela secundaria, para que les interese la historia. Depende también mucho de cómo se enseña ese contenido, sabemos que con la pandemia hubo muchos contenidos que debieron seleccionarse para llegar con el temario a tiempo. Pero creo que ahora hay que volver a retomar, insistir, a veces uno cree que la gente conoce, pero no, no es así, y por eso el museo cumple esa función educativa, no reemplaza nunca a la escuela, pero sí acompaña gustosamente a la escuela y recibimos muchas delegaciones escolares de todos los niveles, docentes que traen a sus estudiantes a recorrer el museo y a acercarse a la historia de una manera diferente.

-Profesora, creo que estamos en un momento donde la historia está en la agenda política, de los medios, y se habla de historia desde distintos sectores y desde distintos lugares, y ante tantos relatos que hasta pueden llegar a confundir, ir a la fuente sería muy importante…

Sí, siempre hay que ir a las fuentes, siempre hay que hacerse preguntas, el pasado nos responde de una u otra forma, hay que indagar, hay que ser muy curioso, y para eso sirve la historia, no sólo para relatar lo que ya ha ocurrido, sino para comprender el presente, enseñarnos a no cometer errores en el presente, y bueno, muchas veces la historia se repite justamente por desconocimiento de lo ocurrido anteriormente.

Para agendar

El Museo Cambas está abierto de lunes a viernes de 7 a 12 y de 14 a 19. A partir de abril también recibirá al público los sábados por la tarde. Para más información, en redes @museocambas