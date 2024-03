Se realizó el primer torneo provincial de Tenis de Mesa en Montecarlo

martes 19 de marzo de 2024 | 9:23hs.

Con la participación de cerca de cien deportistas de distintos puntos de la provincia y de paises vecinos se realizó el Primer Torneo Provincial de Tenis de Mesa en el Polideportivo Municipal de Montecarlo.

Con la participación de 98 jugadores de distintas categorías, desde sub 9 hasta maxi 50, damas, dobles y niveles de Primera a Cuarta, la competencia estuvo más intensa que nunca. Además, contó con la presencia de jugadores de Brasil, Paraguay, Chaco y los diferentes puntos de Misiones, desde Oberá hasta Montecarlo, pasando por Posadas, Puerto Rico, Garupá, Alem y Eldorado.

Es asi que hubo varios campeones de la Primera Fecha del Circuito Misionero de Tenis de Mesa en Montecarlo

SUB 9

• Vallejos Lucas (Posadas)

• Peña Ignacio (Montecarlo)

SUB 11

• Aponte Alejo (Montecarlo)

• Phar Fecner Martín (Eldorado)

• Fariña Lisandro (CEDEMU Puerto Rico) / López Ezequiel (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 13

• Da Silva Siomara (C. Paraguayo Puerto Rico)

• Isasi Rodrigo (Montecarlo)

• Espíndola Dylan (CEDEMU Puerto Rico) / Dure Giovani (Garupá)

SUB 15

• Aponte Bruno (Montecarlo)

• Ramírez Gastón (CEDEMU Puerto Rico)

• Espíndola Ezequiel (CEDEMU Puerto Rico) / Thiago Jara (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 17

• Sotter Shakir (CEDEMU Puerto Rico)

• Aquino Agustín (CEDEMU Puerto Rico)

• Grossi Mainers Virginia (Oberá) / Golart Santiago (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 19 Y 23

• Di Menna Gastón (Encarnación)

• López Tobias (Fed. Itapuense Paraguay)

• Chaves Rafael (Posadas) / Pereyra Ariana (Oberá)

MAXI 50

• Morioshi Marsio (Brasil)

• Dávalos Francisco (Posadas)

• Goncalvez Carlos (Montecarlo) / Llano Johanes (Fed. Itapuense Paraguay)

PRIMERA

• Diquique Roberto Junior (Brasil)

• Gavilán Oscar (Asunción Paraguay)

• Irrazabal Mariano (Posadas) / Bareiro Osvaldo (Posadas)

SEGUNDA

• López Tobias (Fed. Itapuense Paraguay)

• Vallejos Javier (Posadas)

• Maragato Alfredo (Garupá) / Piris Lautaro (CEDEMU Puerto Rico)

TERCERA

• Sotter Shakir (CEDEMU Puerto Rico)

• Takahashi Shu (Encarnación)

• Espíndola Ezequiel (CEDEMU Puerto Rico) / Arriola Alexis (Garupá)

CUARTA

• Centurión Fernando (Posadas)

• Delacourt Sergio (CEDEMU Puerto Rico)

• Ohara Noemí (Encarnación) / Delacourt Felipe (C. Paraguayo Puerto Rico)

DOBLES

• Irrazabal / Bareiro (Posadas)

• Di Menna / Di Menna (Encarnación)

• Fernández / Galeano (Montecarlo) y Diquique/Morioshi (Brasil)

DAMAS

• Konig Karen (Montecarlo)

• Da Silva Siomara (C. Paraguayo Puerto Rico)

• Pereyra Ariana (Oberá) / VALLEJOS CELESTE (Montecarlo)