De kinesióloga egresada de la UBA a estrella del hockey en Italia

martes 19 de marzo de 2024 | 5:30hs.

La misionera Agustina Guadalupe Alcaraz, es una destacada jugadora de hockey de 24 años, alcanzó nuevos horizontes en su carrera deportiva después de graduarse como kinesióloga en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en diciembre de 2023. Actualmente, se encuentra brillando en la primera división del hockey italiano, llevando su pasión por el deporte a tierras europeas.

Con sus comienzos en el club Centro de Cazadores de la provincia de Misiones, Alcaraz escaló posiciones en el mundo del hockey. Después de una destacada carrera de cinco años en River Plate, también sumó competencia en Banco Nación en Buenos Aires. Su salto a la Liga Europea fue gracias a una aplicación que ella describe como "un LinkedIn del hockey", donde los entrenadores de todo el mundo reclutan talento a través de videos y un curriculum deportivo.

La misionera, dialogó con El Territorio y compartió sus experiencias en esta nueva aventura . "Me encuentro en Sicilia, precisamente en un pueblito dentro de Catania que se llama Valverde, está ubicado un poco más al sur de Italia. El lugar es muy diferente en todo sentido, pero la verdad es que la tierra colorada tiene lo suyo", expresó Alcaraz.

Con respecto a su posición en cancha y a como es el hockey en Italia, explicó “soy volante, pero me adapto donde me necesiten, soy una jugadora versátil y estoy hace menos de un mes en el equipo Polisportiva Valverde, de Catania, Sicilia. Aca buscan mucho a jugadoras argentinas, siempre digo que es similar al fútbol en ese sentido, las jugadoras y los jugadores argentinos estamos muy bien vistos afuera”.

“Además, otra de las diferencias es que acá en Europa el hockey es profesional, hoy en día puedo vivir de esto, que es un lujo que en Argentina no me lo puedo dar, ya que es totalmente amateur. Algunos partidos se televisan, La Liga Italiana categoría Elite A se llama y es como una especie de primera división en Argentina. Es un requerimiento que los clubes televisen todos los fines de semana y eso me parece genial”, agregó.

"Ayer tuvimos un partido muy duro contra CUD Torino, empezamos perdiendo por 1-0 y faltaban unos 15 minutos para que se terminara, lo dimos vuelta 2-1 y tuve la posibilidad de meter los dos goles así que muy contenta ", compartió la posadeña sobre sus recientes logros en el campo.

Sobre su experiencia en Italia, Alcaraz expresó su gratitud hacia su equipo y la calidez de las personas. "Tuve la suerte de encontrarme con un equipo que me recibió con los brazos abiertos, las italianas son muy cálidas y además desde el club nos cuidan mucho", dijo.

En cuanto a la cantidad de jugadoras argentinas en su equipo, la misionera señaló "está repleto de argentinos en Italia. Personalmente en mi equipo, somos aproximadamente un grupo corto de 15 personas y 6 somos argentinas, así que se habla bastante español en el equipo”.

Para finalizar, la posadeña compartió su emoción por cumplir su sueño de jugar profesionalmente en el extranjero, y la nostalgia por su club de origen. "Mi familia está muy contenta, me acompaña mucho, se levantan temprano los domingos para ver los partidos, por las cuatro horas que tenemos de diferencia horaria. Están felices porque era uno de los sueños de mi vida, siempre dije, me recibo y me voy un tiempo afuera a vivir de lo que me gusta y por suerte se dio todo para que lo esté cumpliendo".

“Sigo por las redes siempre al club de mis amores, ojalá algún día pueda volver a Centro de Cazadores, hace mucho no veo a mis compañeras, pero se que ya están por arrancar el torneo, estoy al tanto siempre”, concluyó.