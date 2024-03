Complicaciones en Piray con el transporte urbano y en Montecarlo esperan que se revea la tarifa

lunes 18 de marzo de 2024 | 20:05hs.

Un grupo de vecinos de Puerto Piray se presentaron esta mañana en la Municipalidad exigiendo respuestas desde el Ejecutivo respecto al servicio de transporte urbano de pasajeros que desde el jueves de la semana pasada no está en funcionamiento, dejando sin movilidad a trabajadores y estudiantes.

Cansados de las irregularidades, los vecinos decidieron manifestarse, porque según detallaron cuando funciona el transporte no hay horarios fijos y no cumplen el recorrido. Hoy no hubo servicio. Cabe recordar que la semana pasada el Concejo Deliberante aprobó la suba del boleto donde el usuario abonará con sube 600 pesos y 700 sin la tarjeta. El municipio subsidiará 100 pesos el boleto con sube y 200 pesos sin sube.

Al mediodía, la intendente Mitha Lezcano atendió a los vecinos explicándoles que estaba en reunión con los representantes de la empresa quienes le manifestaron que el martes se normalizará el servicio, para llevar tranquilidad a la comunidad.

La jefa comunal dijo "El viernes la empresa nos comunica que iban a dejar de prestar servicio en la localidad. Ante esta situación intimamos a que cumplan con el contrato vigente y se comprometieron a retomar el servicio mañana a las 6".

La situación en Montecarlo

A pesar de que se autorizó la suba del boleto a 400 pesos sin tarjeta sube, la empresa decidió seguir cobrando la tarifa vigente, que es de 300 pesos, hasta que el HCD revea el aumento y sea similar a los demás municipios de la provincia.

La empresa presentará un nuevo pedido de aumento mañana para que se tratado en sesión ordinaria, igualmente el Concejo estuvo evaluando hoy en comisión la situación.

”Vamos a seguir evaluando, la semana pasada se aprobó un aumento y estuvo el compromiso durante marzo mantener una mesa de trabajo permanente, por un lado es una empresa local que invierte acá, que genera fuente de trabajo local, y mediante el trabajo conjunto también se alcanzaron beneficios a los usuarios que no hay en otros municipios como pasajero frecuente, estación de trasferencia móvil pensando en otorgar un beneficio adicional a los usuarios y mantener el equilibrio en los incrementos para que continúe siendo accesible” explicó la presidente del HCD Graciela Oliveira.

Adema agregó “Para los empresario sabemos que en este contexto económico se dificulta garantizar la calidad en la prestación del servicio, pero por otro lado pensando en los usuario que pueda seguir haciendo uso del servicio, hoy estuvimos conversando y vamos a seguir trabajando en el tema”.