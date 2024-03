Escasez de choclo complica la demanda para semana santa

lunes 18 de marzo de 2024 | 11:45hs.

La cosecha de choclo se complicó en los últimos meses, con poca salida y el precio casi estancado. En ese marco, los productores ofrecen con el fin de tener algo de ganancia. En este marco, el presidente de la feria franca de Jardín América, dijo que recién previo a semana santa va a contar con algo de choclo para vender, ya que por estos momentos las plantas no dieron producción. Esto se dio a raíz de las inclemencias climáticas del año pasado y los intensos calores de este año.

En paralelo, Luis Lucazieviz, oriundo de Gobernador Roca que viaja cada viernes para ofrecer en la feria jardinense, precisó a este medio. "Hoy vendí todo lo que traje de choclo, fueron 22 docenas y tuve la dicha que se fue todo", dijo. Aunque se mostró conforme por la venta, a la hora de comparar los precios no fue tan entusiasta: "La verdad casi no se subió el precio acorde a lo que se debía incrementar, el año pasado se vendió entre $1500 y $2000 la docena, este año se ofrece a $2500".

Por otra parte, Alfredo Strieder desde Puerto Leoni, brindó detalles sobre su venta de huevos caseros y queso. Su rubro por estos días aumentó y precisó estar con muchos pedidos. "Tengo mis clientes fijos que vienen siempre a comprar, no puedo agarrar más pedidos porque si no empiezo a fallar a los que ya tengo", sostuvo.

Strieder acotó que no se acuerda el precio que vendía el año pasado, pero que hubo incremento sí lo aseguró.

"Varió bastante el valor, toda la suba de alimentos influyó en el precio de queso por horma", expresó. Además, de este producto, el leonense dijo que vende huevo casero por maple y que también tuvo un importante impacto en el precio por la inflación.

Por último, al referirse sobre los temporales que hubo a fin del 2023 y la intensidad del calor del corriente año, expuso: "Las vacas no fue tan grave el asunto por el tema de la sombra y el arroyo, pero si sufrieron las gallinas, de tanto calor que hizo algunas murieron", cerró.