Moschner en la piel de un Milei diferente

domingo 17 de marzo de 2024

Un video de Iván Moschner caracterizado como el presidente Javier Milei con su arquetípica campera de cuero e indomable melena se hizo viral en redes entre las imágenes que dejó la manifestación pacífica del sector de la cultura frente al cine Gaumont de Buenos Aires. La protesta fue el jueves contra el desfinanciamiento y despidos en el Incaa.

Esta intervención del actor misionero que vive en la capital del país fue parte del rodaje del cortometraje El otro, que tiene como protagonista de la historia a un Milei (otro Milei) que apoya el arte y la cultura, como expresiones genuinas del pueblo.

La grabación de la escena en medio de la asamblea de trabajadores del cine en sus distintos ámbitos fue registrada también por las cámara de algunos medios de comunicación y los celulares de ciudadanos que estaban de paso y así se multiplicaron los posteos que enteraron acerca de este proyecto en cierne del Grupo Artivismo Raymundo Gleyzer de la agrupación de cineastas Unidos por la Cultura.

Después de este trabajo Moschner se retiró del lugar para llegar a tiempo a su función de Cyrano en el Teatro San Martín, pero en el trayecto se anotició de la brutal represión que desató la Policía con gases y palos sobre la multitud tan sólo minutos después de su partida y también le llegó a su móvil un video de su actuación de una amiga de España.

Con ese sabor agridulce de defender derechos conquistados con alegría pero también sabiendo que del otro lado sólo hay una pared, el artista contó a El Territorio acerca del proceso creativo para ponerse en la piel del jefe de Estado libertario al que describió, “está representando los intereses del capital, básicamente es lo único que representa. No le interesa la cuestión de la humanidad”.

¿Cómo surge este proyecto de interpretar al presidente? ¿Es una imitación, es una parodia?

Es una iniciativa que se debatió en la comisión de cine Unidos por la Cultura, que es una agrupación de artistas y dentro de la agrupación se conformó el grupo Artivismo Político Audiovisual Raymundo Gleyzer. La próxima manifestación va a ser en el contexto de la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria y vamos a estar ahí. Yo empecé a tomar contacto con la agrupación justamente cuando empezaron las movidas acá en Capital de las asambleas de la cultura, que se hicieron frente al Congreso en enero. Primero me comentaron sobre la idea del audiovisual y hace unas dos semanas me llamaron concretamente ya con un guión de El Otro. Y comenzamos a trabajar intensamente en el personaje y en aprender el texto. En realidad no es una imitación como tal, porque eso lleva muchísimo tiempo, pero sí buscamos como signos y vi muchísimo material para poder sacar algunos simbolismos, algunos gestos para construir el personaje y armar un mapa para representarlo.

¿Dé que trata “El otro”?

Juega con la idea de un Milei cuyos padres habrían guardado unos gametos, como vieron que él iba a ser perfecto. Habrían guardado gametos y de estos gametos después sale este otro Milei, que sería su hermano y que sería “el zurdo”, de izquierda. Y la trama ficciona sobre esto y confronta la idea de la defensa del cine como arte y la defensa del cine argentino especialmente, con lo que está haciendo el Gobierno nacional, que quiere vaciar el Instituto Nacional de Cine (Incaa), que quiere vender el Gaumont, entre otras medidas. Y estas medidas en particular nos toca de cerca a los artistas y a toda la comunidad. Hay una unidad, nos toca estar unidos a los artistas en esta lucha. Incluso luego del Incaa se conformaron otros institutos en las provincias para alentar el cine. Y me hacía acordar que hace rato que no estábamos los artistas todos unidos en una misma lucha (...) Hay una lucha larga del campo de los artistas para conquistar algunos derechos. Y tampoco fue que estos institutos solucionaron el problema de la vida cotidiana de los artistas, pero sí trajo posibilidades laborales para mucha gente.

Esta unidad les da fuerza...

Sí, y hay una cosa interesante también. En este cortometraje me invitaron a actuar y actuamos gratis, todos trabajamos gratis para estas actividades. Este es un cortometraje que se filmó en estos días y ahora está en el proceso de montaje y posproducción. Esta lucha que nosotros hacemos es por convicción, porque creemos que la humanidad precisa el arte, que el arte no es una moneda de cambio. Pero ellos (Estado) lo único que tienen para responder es violencia. No había ninguna razón para reprimir como lo hicieron más allá de que el protocolo represivo de Patricia Bullrich esté para eso y eso sea su norte. No tienen otra manera de responder, porque lo único que pretenden es aplacar a la población, para poder imponer unas medidas económicas en contra de todos nosotros para los intereses de unos pocos. Y ese es el motor de este guión, que es muy gracioso y también me lleva a reflexionar (yo a veces me voy por las ramas) en que no van a poder terminar con el cine, porque hoy están los teléfonos, fijate cómo se viralizó este pequeño fragmento casi sin querer, porque del equipo nadie lo subió, pero ya en los festivales se va viendo que grandes directores utilizan las cámaras de los celulares y también los ciudadanos generan sus contenidos, eso es el impulso creativo de la humanidad que no se puede frenar.

¿Este hermano de Milei es una especie de personaje bueno?

Es algo gracioso, se da como en el marco de una entrevista, una periodista que es también un personaje le plantea esto de los hermanos uno de derecha y otro “zurdo”, izquierdista. Y detrás de esos diálogos muy graciosos hubo debates muy agudos que tuvimos.

¿Cuándo se estrena? ¿Se va a poder ver en plataformas?

No tengo esa información todavía pero pensamos que será pronto por las características del cortometraje y la temática, es cine urgente. Tuvimos que concentrar las horas de trabajo en pocos días y fue arduo y ahora están trabajando en la posproducción, fue algo muy lindo y amable pero agitado, también participé en otras experiencias así antes, de arte urgente, en Posadas, en Buenos Aires. Yo hoy ya estoy más grande pero es como volver a ser joven, estar luchando y acompañando el trabajo de estos jóvenes artistas que están recorriendo la lucha social.

Qué difícil defender la alegría colectiva en un contexto como el actual, ¿el arte es una herramienta?

A mí me pasó una cosa muy movilizante, el lunes pasado teníamos un ensayo, llovía y fui al ensayo lejos de casa, en el subte me enteré de que había fallecido la primera persona con cáncer, por la falta de entrega de los medicamentos, y pensé con tristeza que empieza la parte más fea de todo este asunto. En términos económicos ya había empezado con lo de la devaluación inmediata, los cierres de cosas, todo eso. Y uno está bien en sus trabajos, aunque sean gratuitos, los artistas tenemos cosas gratuitas más allá de nuestros trabajos formales, y uno está bien, hay una suerte de isla donde uno puede estar bien, pero ves lo que sucede a tu costado y no se puede ser indiferente, y claro que no podemos solucionar todo, pero creo que hay que ser solidarios y seguir luchando.