Amenazó a su pareja con un cuchillo; denunció que sufre violencia de género

viernes 15 de marzo de 2024 | 16:30hs.

El video en el que se puede ver a una joven policía empuñando un cuchillo de forma amenazante en medio de una discusión con su pareja, se hizo viral en las últimas horas y ante eso tanto la Policía de Misiones como el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) decidieron tomar intervención.

Según pudo saber El Territorio, los hechos ocurrieron en la localidad de Santa Ana. Se puede apreciar que la funcionaria amenaza al hombre, que está filmando: "Así que me vas a hacer problema con el trabajo", dice, cuchillo en mano.

Al respecto, las fuentes consultadas detallaron que el masculino es un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial y trabaja en Loreto. Éste advierte a su concubina que le está filmando con un cuchillo y ella le reclama citando el nombre de otra mujer.

El momento más violento de la secuencia, en tanto, es cuando la funcionaria le da puntazos al sofá de la casa donde se encuentran y dice "así te quiero hacer en tu cara".

Luego de que el material circule sin control por Whatsapp, desde la Comisaría de la Mujer local se pusieron en contacto con la uniformada para brindarle atención médica, además de contención psicológica y jurídica si ella lo requiere. La mujer, se supo, realizó una denuncia por violencia de género y pidió una medida de restricción de acercamiento al domicilio para su pareja, dando su versión y brindando un contexto, dando a entender que el video es viejo y que su pareja lo usaba para extorsionarla.

Desde el SPP, en tanto, expresaron que ante una denuncia se inició un sumario interno y se activó el protocolo correspondiente para estos casos, aunque el funcionario apuntado sigue en sus funciones. También se le brinda asistencia psicológica.

La versión de la denunciante

Fuentes ligadas al esclarecimiento del episodio informaron a El Territorio que la denunciante relató ante las autoridades que está casada hace 10 meses con el hombre que la filmó y que la relación "es muy conflictiva y tóxica", resultando que "en varias ocasiones fuí víctima de violencia familiar". De todas maneras -acotó- decidió "continuar con la relación" y en el mes de diciembre de 2023 supuestamente se enteró "de una infidelidad" protagonizada por su pareja -dijo- y que por eso se retiró del hogar "luego de realizar una exposición policial al respecto". En ese punto aportó que decidió "retomar la relación" porque el sujeto "amenaza con difundir un vídeo" donde se la ve "alterada con un cuchillo en la mano, uniformada", el mismo que se viralizó recientemente.

La uniformada declaró que "la situación no cambia, cela absolutamente de todo" por lo que hace una semana se retiró de la casa y su pareja "no lo tomó de buena manera". Según su relato en sede policial, anoche "me llamó por teléfono diciendo que si no me presentaba en el domiclio a las 0.30 iba a difundir el vídeo en las redes sociales". Contó que se acercó a la vivienda y el penitenciario "comienza a insultarme diciéndole que le era infiel" y en ese contexto -denunció- la agredió fisicamente tumbándola al piso y tras arrebatarlo, rompió el teléfono celular. Fue entonces cuando, a decir de la mujer, el penitenciario sube el video al grupo de WhatsApp de policías y penitenciarios de toda la provincia.

La denunciante fue examinada por el médico policial, quien determinó que "presenta equimosis en codo derech y, refiere dolor en zona occipital izquierda". Al acusado, más allá de la prohibicion de acercamiento hacia la víctima, se le secuestró el teléfono celular para pericias que estarán a cargo de Cibercrimen. Los resultados podrían dar sustento a lo declarado por la mujer.