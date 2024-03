Temor entre los productores de cerdo por la entrada de carne de Brasil

viernes 15 de marzo de 2024 | 5:00hs.

La posibilidad de una importación masiva de cortes de cerdo desde Brasil, con incluso la quita de impuestos, preocupa mucho a los productores de cerdos de Argentina. Es que según recuerdan, actualmente la producción, que creció mucho en los últimos años, no está pasando un buen momento. Así se apuntó que hay productores que están ofreciendo sus animales casi por debajo de los costos de producción. Y esta situación se agravaría notoriamente si además entran productos extranjeros con beneficios impositivos, que ellos hoy no tienen.

Sobre la situación, José Arrieta presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba explicó a El Territorio que hay una gran inquietud por lo que pueda decidir el gobierno nacional sin tener en cuenta la realidad de la producción local.

“Esto de importar carne de cerdo de Brasil ya ha pasado en los 90 y siempre ha sido una amenaza para nosotros, porque son un gran productor y sus productores tienen algunos beneficios fiscales que nosotros no tenemos. La competencia no es la misma. Además ellos usan un anabólico entonces la competencia no es la misma, además de que ellos usan un anabólico que se llama ractopamina que se usan en las etapas de engorde, que es la etapa donde más costo se acumula o donde más alimento consume el cerdo. Nosotros no usamos esa droga en la Argentina porque está prohibida. Pero en Brasil si se usa y entonces ellos tienen una ventaja competitiva”, detalló el también médico veterinario.

Agregó expresando la preocupación del sector que “si van a liberar, varios impuestos a la carne de cerdo extranjera cuando dentro de nuestros costos de producción tenemos bastantes insumos importados que han aumentado por los impuestos que tienen. Es llamativo que hayan incluido al cerdo en este plan, porque hoy es la carne más barata si se compara con el pollo o la vaca. Es una de las opciones más económicas para la crisis que estamos pasando. La información le ha llegado errónea al gobierno, si el cerdo no ha bajado es porque el saldo se lo han quedado los grandes supermercados”, opinó.

Enfatizó que en los últimos meses “el productor bajó sus precios entre un 25 y 30 por ciento. Ahí en Misiones ustedes tienen un ejemplo muy claro de todo lo que genera la producción con el trabajo de la cooperativa Cofra que tiene granjas, frigorífico y muchos productos. Todo eso genera una gran cantidad de mano de obra y se transforman cereales en alimentos de mayor calidad como son las proteínas”, recordó el directivo.

Concluyó en reiterar la preocupación de los productores porque “es un sector que en los últimos años ha crecido muchísimo. Pasamos de consumir 7 kilos por año a unos 17 kilos que se consumen actualmente por habitante en el país. Todo con inversión propia y la mayoría de las empresas son familiares o cooperativas. Y muchas hoy están con rentabilidad negativa. Así que sumarle una competencia desleal desde afuera complicaría más las cosas”.