Preceptora denuncia que no la dejan ocupar su cargo: "Mañana me encadeno"

jueves 14 de marzo de 2024 | 17:01hs.

Una insólita situación se dio en el turno tarde de la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil de Posadas. Liliana Altamirano, preceptora suplente en ese establecimiento, denunció que hoy pasado el mediodía, al momento de acudir a cumplir sus funciones, el rector no se lo permitió y por tal motivo se atrincheró en las escaleras de la institución a la espera de soluciones. Aseguró que mañana se presentará en el Consejo General de Educación (CGE) y de no encontrar respuestas se encadenará.

La trabajadora de la educación contó a este medio que en el turno de la mañana se desempeña como Secretaria titular y por la tarde ocupa una suplencia en la Preceptoría. "El señor director -Jorge Barchuk- me invitó a retirarme de la escuela porque me dijo que no me va a dar la continuidad este año en el turno tarde. Se excusa en la baja matrícula", dijo Altamirano en diálogo con El Territorio. Y aclaró que por la mañana no tuvo problemas para trabajar ya que es la titular del cargo.

"El tema es que no me quiere en la escuela y así como están haciendo conmigo, hicieron con un montón de personas que se han retirado de la institución porque se cansan, prefieren pedir un traslado, renunciar a horas. Pues bien, yo no me canso y estoy acá, sentada en las escaleras", detalló.

"La titular del cargo no se presentó porque está en uso legal de su licencia, por eso mañana voy a ir al Consejo y a la tarde me voy a volver a quedar sentada acá con una cadena si se soluciona el problema", agregó y sostuvo que la persecución laboral a otros docentes es constante: "Mis colegas tienen mucho miedo".

"Hoy estoy sentada acá tomando agua y pasando muchísimo calor, soy una persona mayor de edad con 30 años de antigüedad en la escuela. Hice primaria, secundaria y terciaria en la Normal y lo que me está pasando ahora en mi vida lo he pasado", finalizó.