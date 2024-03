Febrero marcó 13,2% de inflación y el año lleva 36,6%

miércoles 13 de marzo de 2024 | 6:07hs.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los nuevos valores correspondientes a la inflación de febrero. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 13,2% y aunque es un número considerablemente menor al que se venía teniendo, la acumulación es de 36,6% en el primer bimestre del año y de 276,2% en la variación interanual.

Previo a conocerse estos datos, desde el gobierno nacional se realizó un anuncio que genera dudas y desconcierto en comercios y productores locales. De acuerdo a lo que informó en horas de la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, el Ejecutivo decidió abrir las importaciones de alimentos como método para incentivar la competencia y promover la caída de los precios.

El último lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se había reunido con supermercadistas para avanzar en esta idea.

Caputo hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores. Como el viernes pasado, Caputo explicó que se sigue a rajatabla el programa económico, basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central.

Sin embargo, las consecuencias son severas para la ciudadanía que sufre cada vez más la inflación, no sólo en los alimentos, sino también en servicios, transporte, alquileres, entre otros.

Afirman que el gobierno anunció que abrirá las importaciones de alimentos, en una represalia contra productores y supermercadistas por la disparada de precios de la primera semana de marzo.

Inflación de febrero

Según informó el Indec, la inflación de febrero fue de 13,2% y acumuló 276,2% durante el último año. El dato mensual implicó una desaceleración respecto del 20,6% que había marcado enero y el 25,5% de diciembre, el que fuera el número más alto desde febrero de 1991.

En tanto, y de acuerdo a lo consignado por Infobae, el dato difundido por el Indec difiere del consenso de expectativas de los analistas y se ubicaba en el 15,8% mensual, según el último dato del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora cada mes el Banco Central.

Antes de conocerse la cifra oficial el presidente Javier Milei había dicho que iba estar por debajo de lo esperado. “Es un numerazo”, anticipó en declaraciones televisivas.

La expectativa oficial de una caída mayor de la inflación se reforzó aún más con la decisión del Banco Central, conocida anoche, de bajar la tasa de interés de política monetaria desde el 110% al 80% (TNA) (ver página 4).

Apertura de importaciones

“El ministro hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”, indicaron desde Economía, al referirse a la reunión mantenida con supermercadistas que derivaría en la apertura de importaciones.

Tal como apuntó Adorni, se liberarán importaciones de productos de la canasta básica y medicamentos con el objetivo de que ayuden a contrarrestar los aumentos de los precios en el mercado local.

Además, entre otros puntos, se detalló que el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal. Pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días, bajando el costo financiero de ingresar esos productos desde el exterior.

También se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

Entre los principales productos que ingresarán al régimen se incluyen banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos y pañales, según una enumeración que distribuyeron fuentes oficiales, aunque se estima que la lista será más amplia.

“Esta medida alentará la importación de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, lo que contribuirá a una mayor competencia y, en consecuencia, a una caída en la inflación y en el nivel de precio de estos productos”, explicaron desde el Ministerio de Economía.



Afirman que afectará a las pymes

El exsecretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo se expresó en contra de la apertura de importación de alimentos: “Hicieron todo mal y ahora apelan a una medida que va a afectar las pymes y a nuestros productores y productoras de alimentos, y al trabajo argentino, y no van a bajar los precios”, afirmó en la red social X.

Consideró que el gobierno de Javier Milei “llega tarde, apela a una medida liberal, clásica, ortodoxa, que no da resultado en las góndolas, y no resuelve el tema de fondo. Se dieron cuenta que no es como ellos dicen, sino de apropiación indebida de ganancias, posiciones dominantes”. Además el exfuncionario nacional añadió: “El Gobierno se da hoy un baño de realidad con los datos del aumento de la inflación a pesar del ajuste”.





