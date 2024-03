Arranca el Torneo Apertura 2024 de la URuMi

lunes 11 de marzo de 2024 | 18:17hs.

La espera se termina para los fanáticos del rugby en Misiones, ya que la Unión de Rugby de Misiones (URuMi) anunció oficialmente la fecha de inicio del Torneo Apertura 2024. Con la participación de 12 clubes divididos en tres zonas.

El campeonato comenzará este sábado, 16 de marzo, marcando el inicio de una temporada repleta de acción y emoción. El Torneo Apertura servirá también para ponerse apunto antes del inicio del Torneo Regional del Nordeste, previsto para el 13 de abril en lo que se refiere a la Zona Campeonato (el Ascenso comenzará un par de semanas después).

La competencia se dividirá en tres zonas; Norte, Capital y Este, cada una albergando a diferentes equipos del rugby misionero. En el primer grupo competirán los clubes del Alto Paraná, tales los casos de Cataratas Rugby de Puerto Iguazú, Carayá RC de Eldorado, Mamangá de Montecarlo y Aguará de Jardín América.

Mientras, en la Zona Capital se ordenarán los clubes de Posadas, tales los casos de CAPRI, Centro de Cazadores, Tacurú y Lomas.

Finalmente, la Zona Oeste reunirá a los clubes de Desarrollo, entre los que se encuentran Posadas Rugby Academia, Ucraniano de Apóstoles, Virasoro Rugby y Tortugas de Santo Tomé, estos dos últimos de Corrientes, pero que compiten en el seno de la URuMi.

La fase de grupos será todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a la final de su respectiva región, asegurando la lucha por el título.

La primera fecha brindará duelos importantes. Cataratas vs. Aguará y Carayá vs. Mamangá (Norte); Capri vs. Lomas y Tacurú vs. Centro de Cazadores (Capital); Posadas Rugby Academia vs. Ucraniano y Virasoro vs. Santo Tomé (Este).