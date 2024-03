Oberá: pese al rechazo de los usuarios, empresas reclaman un boleto a $2.258

lunes 11 de marzo de 2024 | 14:48hs.

Justificándose en la inflación y en la eliminación de subsidios nacionales, además de una supuesta deuda -de varios meses- de aportes que estaban vigentes hasta diciembre de 2023, las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros en Oberá (Next y Tipoka/Guacurarí) reclaman un boleto a $2.258. Lo hicieron a través de Eduardo Zárate, uno de sus asesores letrados, en la audiencia pública realizada esta mañana en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante.

El vocero de los empresarios habló de "una situación calamitosa" e informó que en Oberá, de acuerdo a los cálculos que hicieron (pero no expusieron en detalle) el costo del servicio por kilómetro recorrido es de $4.516,30 y ante eso, la tarifa técnica actual del boleto (teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros transportados diariamente) trepa a $2.258, monto que, para ellos, es lo que debe valer el pasaje para que puedan "brindar un servicio de calidad" para los usuarios y que en paralelo "sea rentable" para las prestatarias.

"No es infundado, ni caprichoso", repitió otra vez Zárate, en relación al aumento reclamado y en sintonía con eso alertó nuevamente que "la inflación y la falta de subsidios" llevaron a que "las concesionarias no puedan mantener la calidad ni regularidad del servicio". Expresó en línea con eso que "los insumos dolarizados como cubiertas, lubricantes, repuestos y combustible, además de salarios convenidos por paritarias y aumento de la tasa de interés bancario por la compra de unidades nuevas y el pago de las adquiridas llevaron a las empresas al endeudamiento del que es imposible salir si no se adecúa el costo del pasaje".

Zárate apuntó en un tramo de su exposición a los incrementos salariales de los choferes, que -dijo- representan un 25% del costo total del sistema y que "se incrementaron durante el año pasado en un 170%, y a eso se agrega un 37% más de aumento en los primeros tres meses de este año". Hizo referencia además al valor de combustibles y los lubricantes que "representan el 40% de la estructura de costos, y en nuestra región tuvo aumentos muy superiores al 230%".

En la audiencia pública realizada hace dos meses, cuando los concejales (con votos de la mayoría oficialista) aumentaron el boleto único a $330 en efectivo y con QR a $260, Zárate había expuesto que en el periodo 2023 el material rodante registró un aumento de 264% y eso hizo que las empresas debieran afrontar un costo de $3.048 por kilómetro recorrido en Oberá, pidiendo en aquel momento un boleto a $1.390. Esta mañana mantuvo el mismo porcentaje en su cálculo pero elevó $1.468 el costo final por kilómetro rodado, colocándolo en $4.516,30 y reclamando entonces un boleto a $2.258, que inmediatamente despertó el rechazo de los usuarios.

Por el lado de la comuna, Fabián Pizzutti, a cargo del área de Movilidad Urbana, solamente se dedicó a presentar un diagnóstico de los componentes que afectan el costo del boleto y enumeró los trabajos realizados para mejorar el servicio, sobre todo en los barrios. Confirmó que el año pasado fue iniciado el trámite para que en Oberá comience a regir la Sube oficial de carácter nacional.





"Debemos sacrificarnos todos"

Carlos Bernhardt, defensor del Pueblo, insistió en la "necesidad" de buscar alternativas para definir los aumentos "porque con este sistema vigente nadie está conforme", y amplió: "tenemos una concesionaria inconforme, basta ver la cantidad de veces que ha reducido líneas, frecuencias, y demás; una municipalidad que no puede garantizar la prestación de un servicio regular, confiable y de calidad; usuarios decepcionados, para usar la palabra más suave, por unos y otros, siendo siempre los rehenes que pagan los platos rotos y que, de persistir este continuo aumento de la tarifa, no lo podrán abonar, con todo lo que eso significa para miles de asalariados y trabajadores".

El funcionario aclaró "ante este nuevo requerimiento de incremento" que "el diseño primario del sistema fue dado bajo el supuesto de que los subsidios de la Nación y la Provincia siempre estarían presentes, comprometiéndose la Municipalidad a garantizar la integralidad del kilómetro recorrido", y pidió "en estos momentos especialmente difíciles debemos sacrificarnos todos, incluso la empresa prestataria. Se deben buscar soluciones alternativas al sistema actualmente vigente", insistió, lamentando que de continuar con estas subas desmedidas "la gente no va a poder pagar, ya no está pudiendo hacerlo a partir del último aumento de hace dos meses y volver a aumentar sería catastrófico para las familias".

Descontento de los usuarios

Los trabajadores que utilizan diariamente el colectivo urbano interpusieron sus reclamos, sabiendo que sus opiniones no son vinculantes pero, al menos, sus quejas fueron expuestas públicamente. Como en cada audiencia pública, fueron coincidentes en que no se cumplen los horarios establecidos, y que además la quita de recorridos perjudicó a los trabajadores y estudiantes para llegar a tiempo con sus obligaciones.



"Si Oberá no le es redituable, ahí está la puerta, sigan su camino pero no esperen ver a una Oberá sometida a los caprichos de ustedes. Merecemos mucho más de lo que ofrecen", dijo Carlos Rebechi a los representantes de las empresas presentes en el recinto. En tono irónico, luego de un certero análisis de la situación, Rubén López añadió: "Te perdonamos Capital del Monte, volvé", en relación a la empresa que antes prestaba el servicio.

Daniel Mareco reclamó más líneas en algunos barrios, y le pidió a los concejales que "tomen la decisión pensando en la gente que les votó, no a favor de los empresarios. Les pido que no otorguen más aumentos porque los trabajadores ya no podemos más", clamó, y en esa sintonía, el docente Gabriel Friedrich, oriundo de Villa Bonita, expuso el incumplimiento del servicio de trasbordo que, en teoría, iba a facilitar el traslado de un extremo a otro de la ciudad "pero nada de eso se cumple", por lo que optó "por caminar todos los días alrededor de cuatro kilómetros del trabajo hasta mi casa". Friedrich también le habló a los ediles, y pidió que sean "contemplativos con los usuarios" ante la voracidad de los empresarios.

Tuvieron la oportunidad de exponer la ciudadana Eliane Serfas, Fernando Pfeiffer, Miguel Morales (persona con discapacidad motriz), Esteban Delgado y Hugo Castillo, los dos últimos con un tono bastante crítico, además, se refirieron a la gestión del intendente Pablo Hassan.

"No hay información sobre costos para evaluar la tarifa, cantidad de kilómetros recorridos por las empresas, cantidad de pasajeros, índice de pasajeros por kilómetro, los ingresos que perciben, los aportes provinciales o municipales no figuran en ninguna parte. Tampoco sobre el combustible, el costo de personal y costo de la flota", se quejó Delgado, haciendo notar la "falta de transparencia, de control y de un servicio de calidad".

Castillo, en tanto, anticipó que se presentará en la Justicia con un reclamo formal ante lo que consideró "un contrato fraudulento" en relación a la concesión del servicio, y apuntó al jefe comunal "que debería estar acá, cuidando a la gente que lo votó y se encuentra cada vez más perjudicada por las decisiones que se van tomando".

Escuchadas las partes, los concejales Pablo Ullón, Maximiliano Binder, Mara Frontini, María Luisa Glum, Adriana Kosnicki, Verónica Noguera, Aníbal Ramírez, Carina Sánchez y Marcelo Sedoff decidirán si otorgan el aumento y en qué porcentaje. De ceder al pedido empresario, será el tercer incremento al transporte público en tres meses.