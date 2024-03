Expresión artística para reflexionar sobre tiempos difíciles

domingo 10 de marzo de 2024 | 6:07hs.

“Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”, anunció Simone de Beauvoir.

En este contexto en carne viva, donde desde el gobierno de turno se dice que ensalzar la historia de las mujeres es discriminar al hombre, que abortar es homicidio agravado, que la perspectiva de género no es el camino y tantas otras barbaridades que parecían ya inimaginables y son difíciles de dimensionar lógicamente, permanecer unidas es clave.

Fortalecernos desde nuestros nidos, agrandar nuestras redes, inundar los espacios con firmeza. Porque tal como también entendía Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente pero de luchar colectivamente.

Así lo consideran, por ejemplo, las artistas que forman parte del ciclo Mujeres en Red, que hace años viene reforzando la idea de habitar los escenarios de manera consciente.

Y con una coyuntura que agota mentalmente desde las limitaciones económicas palpables hasta las simbólicas, recordar figuras que ya batallaron y moldearon la historia como la de Maruja Ledesma, elevan el espíritu.

Es que hoy el cierre del ciclo, en Sala Tempo (Ramón García 554), comenzará a las 19 con la charla: Tía Maru, Maruja Ledesma el legado continúa. Memoria e historia de las mujeres del teatro misionero, por Lucía Veliz.

En ese marco Véliz detalló que eligió a Ledesma como puntapié para crear un archivo de mujeres, que participaron en el desarrollo del teatro en la provincia y que fueron invisibilizadas.

Además de pionera en el teatro de Misiones, Maruja Ledesma fue una figura por demás gravitante en la historia local, trabajadora incansable de la cultura y muy querida por todos, pero que con el paso del tiempo fue quedando en el olvido.

“Siempre se lo recordó a Ismael Fernández referente y maestro de la cultura teatral misionera y de Maruja no queda el mismo recuerdo, cuando en realidad ella fue también una de las directoras y gestoras de este movimiento teatro leído y a partir de ese momento se creó la comedia misionera y también de la mano de Maruja Ledesma se creó el primer instituto de artes escénicas, fue ella la gran gestora y precursora del proyecto”, comenzó explicando Veliz, al destacar el hecho global de que siempre los masculinos parecen trascender en la historia.

Sin ir muy lejos, con el mismo sentido, el jueves se proyectó la película de Luciana Murujosa Hedy Crilla, maestra de actores, en la Biblioteca Popular Posadas, que cuenta la historia Hedy, la austríaca que revolucionó la forma de actuar en Argentina y que, sin embargo, no muchos conocen.

En lo que a Misiones respecta, en tanto, al buscar hacer presente nuevamente a Maruja Ledesma -a raíz de una exhaustiva investigación en historiografía teatral- Veliz insistió en que “alrededor de Maruja nos encontramos con mucha memoria, con muchos recuerdos hermosos... con un gran paso de una gran mujer que colaboró mucho para la cultura misionera y para el arte teatral en particular”.

Por eso, a través de la charla hará que esos recuerdos traspasen el escueto archivo oficial y lleguen a tocar profundamente a quienes se sumerjan en ellos.

Además de teatro, el ciclo incluyó narración y artes plásticas.

“El propósito del archivo es tocar la memoria sensible. Cuáles son las voces que la recuerdan, por qué se la recuerda... el paso de Maruja Ledesma, su vida y de cómo ella supo habitar la vida a través del arte y la cultura teatral de una época”, graficó Veliz.

De esta manera, ejemplificó que en las anécdotas que sondeó, donde Maruja Ledesma era en realidad Tía Maru, “decían que cada vez que una persona se acercaba a Maruja entendía perfectamente porque era tía Maru”.

“Tía Maru va a quedar en el recuerdo y en la memoria emocional de muchas personas y creo que está bueno traer a una figura tan pero tan destacada como ella”, concluyó.

Además de esta charla, el ciclo que incluyó -desde el jueves- teatro, narración oral y artes plásticas, cierra hoy con Relatos de mujeres que han sido víctimas de violencia: de género en ámbito familiar, de trata, vendidas, explotadas, humilladas, hasta desaparecidas con Sonia Vallejos y María Segovia y la obra Residentas, del grupo Rocemi.

El foco del proyecto Mujeres en red de hermanarse para compartir el arte, armar un entramado y gestar sororidad surgió hace ya 5 años y se sostuvo siempre con un fin solidario que va variando en cada edición.

En esta oportunidad, el beneficio es para una organización cercana: la Asociación Recuperar, que trabaja en el fortalecimiento de la actividad artística y cultural local y tiene a su cargo la Sala Tempo desde hace más de 40 años.

A fin de cuentas, en tiempos donde parece que volvemos a foja cero, que hay que volver a explicar todo como hace seis, diez, cien años: que no es feliz día in el 8M ni ninguno hasta que no dejen de matarnos y violarnos en las calles, que las injusticias en todos los ámbitos son palpables, que el techo de cristal no es un inconcebible relato de ciencia ficción, que la presión social sobre nuestros cuerpos es mayor siempre, que se siguen repitiendo patrones de violencia machista hasta en los mínimos chistes familiares, etcétera, etcétera... la unión fortalece y disminuye el hartazgo del infinito debate que perseguimos.

Y con el ánimo de sostener los principios de Beauvoir, Hedy o Maruja Ledesma, más allá de toda castración socio política -que idílicamente pensamos había empezado a aflojar su yugo- buscamos sostenernos, sanarnos en el arte y mantenernos más vivas y conectadas que nunca.