Analía Zacarías, una deportista que abrió el camino de las mujeres en BMX Freestyle

viernes 08 de marzo de 2024 | 19:19hs.

Analía Zacarías, referente femenina del BMX Freestyle en Misiones y el país, compartió en el Día de la Mujer sus sensaciones siendo pionera y abriendo su camino en un espacio, que en sus inicio, prevalecían los varones, pero ella con su bicicleta rosada llegó a la plaza San Martín, tomó su lugar y hoy está entre las mejores del planeta.

"Fue un desafío, tuve que saltar muchas barreras y estereotipos. Me dificultó bastante incertarme a un grupo que era de varones y quizás en aquel entonces era muy difícil". Pero Analía se fue ganado su lugar, llegó la selección argentina y los viajes por el.mundo do de se dio cuanta que "no estaba sola".

"Hoy la rama femenina a nivel nacional e internacional creció un montón debido a las luchas de las mujeres de este deporte", destacó Ana. Y hoy esa unión femenina hace que desde el 2017 se pague lo mismo en premios en las categorías de mujeres y varones.

Y acotó que aún resta camino para que la brecha sea equitativa en el aspecto deportivo con consideraciones en cuanto a cupos femeninos. De esta manera, Analía compartió su mirada, su carrera y su vida como deportista en un mundo en el que las mujeres pisan fuerte, pero aún hay cuestiones en las que luchar por una equidad justa.