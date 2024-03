“La historia de Hedy Crilla es profundamente inspiradora y quisiera que todos la conozcan”

viernes 08 de marzo de 2024 | 5:00hs.

El ciclo Mujeres en Red comienza a andar su quinta edición en Posadas, en el marco de la conmemoración de un nuevo 8M.

Mujeres en Red es una propuesta impulsada por un grupo de artistas mujeres de la tierra colorada y este 2024 se extiende desde el viernes 8 al domingo 10 de marzo en la Sala Tempo, ubicada en Ramón García 554, con actividades como teatro, narración oral, conversatorios y artes plásticas.

Arranque con cine

Además de la apertura oficial prevista para la noche del viernes 8M en Tempo, con una charla y también funciones de teatro y stand up, el jueves hubo proyección de cine en la Biblioteca Popular Posadas con el estreno del documental “Hedy Crilla, maestra de actores”, de la realizadora bonaerense Luciana Murujosa.

Murujosa, que por estos días se encuentra de gira europea presentando su película sobre la artista y maestra de actuación austriaca que emigró a nuestro país escapando del nazismo en 1940 y que a partir de entonces comenzó un camino que revolucionó el teatro argentino, habló con El Territorio telefónicamente desde España.

En la charla resaltó estar feliz por la recepción que tiene la obra, con la que contribuye a traer al presente la memoria y legado de la maestra de maestros para las nuevas generaciones y a la vez visibilizar el rol histórico de las mujeres en el arte, que muchas veces no está suficientemente reconocido.

“La historia de Hedy es profundamente inspiradora y quisiera que todos la conozcan”, invitó la directora.

“Tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, acá en Europa, la huella de Hedy es muy grande, y algo que suele pasar con los documentales es que uno presenta una historia, y esa historia va abriendo nuevas puertas, con nuevos aportes, nuevos testimonios que van apareciendo, uno no termina de conocer y aprender”, indicó.

La directora trabajó en el documental más de seis años hasta estrenarlo en octubre de 2023 en Buenos Aires y en Espacios Incaa en otras provincias.

Concretar la película fue un largo proceso buscando testimonios entre quienes estudiaron actuación con Hedy, que son notables nombres del teatro y el cine argentino, también indagando en archivos, haciendo un rescate de material documental como fotografías y audiovisuales, parte de este material y pasajes que quedaron afuera de la película se pueden ver en las redes sociales @hedycrilladoc.

El arribo de Hedy a la Argentina

“Hedy vino a la Argentina en 1940, escapando del nazismo, ella era judía, y en Argentina, no teniendo lugar para actuar, por su fuerte acento extranjero, termina dedicándose a la actuación de alguna manera, empieza a dar clases de actuación como una forma de vida y para poder seguir en contacto con el teatro y ella introduce lo que se llama el Método Stanislavski, una forma de actuar diferente a la que había en ese momento en la Argentina y en muchos otros lugares, y que no se conocía y así genera una revolución en la forma de actuar en el país”, narró sobre la protagonista del documental.

En su actividad docente en Argentina y por su amor al teatro, Crilla se encuentra con un grupo de jóvenes actores que querían aprender el sistema de actuación del actor y docente ruso Stanislavski, “este encuentro termina por cambiar la forma de actuar, principalmente en Buenos Aires, y luego, a través de ellos, que terminan siendo sus discípulos, y son los maestros, directores y actores más importantes del país, se difunde a todo el territorio, e incluso mucho más allá, porque su influencia llega a otros países de toda Iberoamérica, estoy en España y vengo de Portugal, y no sabía que su influencia acá fue tan importante”, expuso.

Acerca de su motivación por rescatar la figura de Crilla, explicó: “Lo que hizo Hedy es fundamental, es el origen de una forma de actuar del argentino, una forma de actuar muy valorada por todos en el mundo e incluso por nosotros mismos. Hedy falleció en 1984, y a partir de ese momento su figura se va perdiendo. Yo misma no la conocía, estudié teatro diez años y no la había escuchado nombrar, hasta que luego escucho su nombre. Hoy la gente más bien conoce a grandes maestros actores que fueron alumnos de ella, pero las jóvenes generaciones desconocen quién es el maestro detrás de los maestros, y es una mujer, la maestra es Hedy”.

Singular y universal

Además de dar cuenta de la influencia de Hedy en el teatro nacional y de documentar testimonios de grandes actores, el filme al adentrarse en la vida y obra de esta mujer y de su época cuenta a la vez una historia intimista y universal.

“Es una película que a la gente del teatro y a los actores les puede interesar pero también es para que la disfrute todo el público, porque va más allá del teatro, es una película que por los valores que tiene y por el tema que trata tiene muchas lecturas. Ella es una mujer inmigrante que tuvo que hacerse su lugar, ella llega a la Argentina con 42 años, probablemente hizo lo más importante de su carrera hacia los 60 años, y en este momento en que estamos todos tan apurados y tan presionados por ser exitosos, y ser exitosos muy jóvenes, y la realidad es que todos los procesos tienen su tiempo, y eso también se ve en la película, en la vida de Hedy”.

Contar historias nuestras

Por último, la realizadora evidenció que en un tiempo en que la cultura y el arte y sobre todo el hacer de los artistas está como cuestionado y puesto bajo la lupa, la película también evidencia la necesidad de los pueblos de contar sus propias historias, historias que quizás nadie más contaría y que encuentran en el arte la herramienta para darles voz.

“Esta película habla de la cultura por diferentes lugares. Por un lado desde la película en sí, que es una película que te habla de la importancia del arte en la vida, no solo de las personas, sino de una sociedad en su conjunto, y también habla de la vida de un artista, de lo que implica ser artista, de las pasiones, de las necesidades y la película muestra un poco esto cuando Hedy en la década del 30, en la que Alemania estaba inmersa en una crisis muy fuerte, no tenía para comer pero aun así ella siguió firme en su convicción de que quería ser actriz”, sostuvo y sobre esta idea completó: “Por otro lado, la película es una película que se hizo con fondos públicos, tiene apoyo del Incaa y otros fondos, no solo de Argentina, también de Austria. Tiene apoyo de tres fondos austríacos. Entonces, de alguna manera la película nos dice que fue posible realizarse porque existe un instituto de cine que apoya al cine y la cultura, y este tipo de películas sería muy difícil de realizarse de otra manera, yo la comencé en 2017 y fue un largo recorrido, este apoyo también hizo posible que esta historia pueda contarse”.

En esta línea y reflexionado sobre la importancia del arte y la cultura para los pueblos, consideró que: “Una sociedad sin cultura, sin cine, sin teatro, que son expresiones fundamentales para la sociedad, son como espejos y reflejos de la sociedad, sería cada vez más pobre. El arte es el reflejo de la sociedad, es el lugar donde uno puede ir y, de alguna manera, si quiere escapar de su realidad y poder pensar en otros mundos o reflexionar sobre el propio mundo, el arte está ahí. En esto también Hedy nos muestra un camino, porque con mucho esfuerzo y pasión y compromiso pudimos contar esta historia, una película que habla de una maestra y de una mujer que tuvo que luchar por seguir con su vocación, es emocionante e inspiradora”.

Sobre el ciclo Mujeres en Red

Se trata de un encuentro multiartístico y solidario, que tiene en su origen el objetivo de poner en valor el hacer artístico y cultural de las mujeres. Y a su vez, en cada edición se elige colaborar con alguna entidad de la sociedad civil que trabaje en la comunidad con la población de mujeres e infancias, tanto para visibilizar su tarea como contribuir con el aporte económico obtenido por las entradas a los espectáculos.

En esta oportunidad, lo recaudado es a beneficio de la Asociación Recuperar, una asociación civil que trabaja en el fortalecimiento de la actividad artística y cultural local y tiene a su cargo la Sala Tempo desde hace más de 40 años.

Cartelera

La grilla del ciclo continúa del viernes 8 al domingo 10 en Sala Tempo (Ramón García 664, Villa Sarita).

El viernes la apertura será a las 20 con la charla “Desenreda el drama” de Natu Velázquez y luego, stand up con Juani Alzugaray y sus “Peripecias femeninas” y Rosario Benítez y su unipersonal “Frágil como una lechuga”; luego saldrá a escena “Astronauta” del grupo Espacio Base.

El sábado desde las 19, “Cuentos relativos a la mujer” con Laura Novomisky, presentación del Ballet Neoclásico Posadas dirigido por Cintia Mancilla y función de la obra “La enamorada” del grupo Agua de Río.

En tanto, el domingo, jornada final de Mujeres en Red, las actividades comenzarán a las 19 con la charla sobre historia y memoria del teatro misionero “Tía Maru. Maruja Ledesma el legado continúa” a cargo de Lucía Véliz; luego “Historias de mujeres”, relatos de Sonia Vallejos y María Segovia. También, función de la obra “Residentas” del elenco Rosemi y cierre del festival.

Desde la organización del ciclo explicaron que cada jornada el bono colaboración en concepto de entrada es de 3000 pesos y promo 2x5000. Además, durante las jornadas se compartirá una muestra de artistas plásticas y venta de libros de autoras mujeres.

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Para saber más o reservar entradas, escribir a 376 4-686500