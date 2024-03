Terraza, un proyecto que se eleva al aire libre

jueves 07 de marzo de 2024 | 4:30hs.

En la costanera, otra oportunidad… se escucha en los versos de Costal uno de los sencillos de Terraza, banda posadeña que combina frescura y madurez típica de los treintañeros que la componen. Habiéndose conformado como proyecto en el 2021, cuando todavía los aires parecían viciados de Covid y el miedo seguía recluyendo a muchos, hoy se fortalece en fechas propias y compartidas en distintos puntos de la provincia y la región.

Compuesta por Alejandro López Tarnoswki en el bajo, Ariel Sotelo Sartoris en la guitarra, Mateo Castillo en la batería y Erica Kehl como vocalista, encontró su identidad en una combinación de lo urbano con la naturaleza, bien misionerista.

“Es como la representación de ese espacio abierto en lo urbano, ese lugar donde vos te conectas con el aire libre”, graficó Ale destacando que la esencia de la banda es de encuentro y a la vez desconexión. “Para nosotros la música, la banda nos representa una desconexión de lo cotidiano”, marcó.

“Nunca sótano, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma”, la frase televisiva de Mercedes Morán quedó eternizada y protagoniza memes a diario. Pero lejos de esta visión ultra positivista e instagramera, los Terraza alegan que parte de su identidad tiene que ver con aceptar también las sombras. “No solo que no viene de ‘terraza de terraza nunca sótano’, sino que somos terraza y a veces sí somos sótano también, como todos. Y todo este este disco habla un poco de eso también, de los momentos de mierda”, puntualizó Érica. “Y como salir de esos momentos”, completó rápidamente Ale. “No es que lo que te hace más fuerte es lo malo que te pasa sino la gente que te rodea o cómo vos te armás de herramientas para afrontar eso y salir adelante”, sumó.

En esa línea las canciones del disco que la banda presenta este viernes en la Biblioteca Popular Posadas buscan desandar los altibajos de la vida.

Con un montón de puntos en común y una visión compartida de la música, los Terraza crean en conjunto, con tormentas de ideas, reviendo letras y acordes. “Esa suma de ideas, personalidades de cada uno es lo que hace un proyecto tan lindo, tan productivo”, entendieron. “Hay que tener todo muy bien puesto para poder trabajar así porque a veces uno muere en la suya y ahí es donde se extingue el proyecto”, coincidieron sobre esta creación comunitaria y el hecho de aceptar correcciones, indicaciones, sugerencias unos de otros.

Además, al grabar con Sergio March, Marcelo Krioka y Humberto Salvador se suma siempre esa quinta mirada del productor a cada canción, aunque pareciera terminada de antemano.

Terraza es una banda de rock, con todo lo que eso implica. “Nosotros creemos que somos más rockeros de lo que sonamos, porque escuchás algunos temas y son bastante melódicos”, lanzó Érica. “Es un rock, que no es tan roto, está todo bastante cuidado”, agregó.

Se abre el portón de la casa de barrio sobre avenida Zapiola. Después del garaje, el patio. Un caminito lleva a una especie de taller convertido en depósito, cuyo cuarto anexo oficia de sala de ensayo.

Amplificadores, parlantes, estuches de instrumentos, pies de micrófono, amoladoras, zapatillas, herramientas de todo tipo, cables y más cables…pizarras, cajas y hasta un pequeño lavarropas misterioso que oculta su función real se codea con una bolsa de boxeo colgada idealmente para animar a sacarse la bronca. Entre la acumulación de objetos que llega hasta el techo, unas silletas plegadas le dan un tinte misionero inigualable. Allí ensayan los Terraza –y también otras bandas más distorsivas de las que Mate, el baterista, forma parte.

Los reconocibles primeros sones de By the way de Red Hot Chilli Peppers se elevan como representación de los Terraza, para lograr la foto que los identifique en esta crónica. Es que si bien dejaron atrás algunos covers que entendieron no tenían que ver con la personalidad de la banda o que no hacían feliz a alguno de sus integrantes, los Chilli Peppers sí parecen estar marcados en su ADN, en la influencia que se percibe especialmente en Ternura y en Monstruo de mayo, sus dos últimos singles.

La idea del proyecto es fusionar rock con toques de funk y el distintivo de una voz femenina, que históricamente escasea en las bandas de rock.

En ese marco es que Érica signó la importancia de conectar con otras cantautoras locales, dejar los prejuicios y unirse para ser más fuertes. Así, por ejemplo han hecho colaboraciones y fechas compartidas con Yaiza Montes, Micol Ortas y Mica Salinas. En la misma línea, en Ternura se incluye unos versos de la reconocida poeta Marianela Saavedra, como otra muestra de la cooperación entre artistas independientes. Además, en esa búsqueda de alianzas también organizaron conciertos con bandas de estilos no tan similares, más del punk y el metal, como Absortos. Y al hacer poguear al público con Si te vas de Shakira, por ejemplo, fortalecieron el concepto de alejar las etiquetas.

“La clave es estar convencido uno, si tocamos los acordes correctamente, suena bien, es salir a ponerle actitud y listo”, definió Ale que lamentó haya un circuito de bares que apuesten siempre a las mismas bandas, habiendo tanta oferta en la ciudad.

Yo que pensaba que la fuerza venía de lugares oscuros pero no, la fuerza salió de la belleza que encontré cuando tenía nada de que agarrarme, dicen las estrofas de Saavedra en voz de Kehl.

Así suenan y vibran los Terraza, como un escape entre semana, un encuentro al aire libre con amigos, sacando el dolor en forma de grunge y poniéndole alegre tenacidad rockera a la vida.

Para Agendar

Terraza presenta en vivo sus nuevas canciones, el viernes 8 a las 21 en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069)

Para Linkear música

Terraza Band | Spotify

Terraza Band - YouTube

Terraza Posadas (@terraza_band)