Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda en Puerto Iguazú

miércoles 06 de marzo de 2024 | 23:04hs.

Por estas horas la Policía de Misiones investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre de 40 años que se encontraba en estado de descomposición en una vivienda del barrio Riberas del Paraná de la localidad de Puerto Iguazú. Personal de Bomberos Voluntarios se encontraban colaborando en la extracción del cuerpo del inmueble.

Según los primeros datos el occiso fue identificado como Hugo Horacio Leiva (40), fue hallado cerca de las 17.45 de este miércoles por la progenitora Blanca E., quien advirtió al ingresar a la casa que aparentemente su hijo yacía en la cama de su dormitorio sin signos vitales.

Ante el traumático descubrimiento, la mujer se comunicó con la policía.

De inmediato, efectivos de la Seccional Primera se dirigieron al domicilio ubicado sobre la calle 15 de Noviembre y constataron lo denunciado, observaron que el hombre se hallaba sobre la cama boca arriba, desnudo y en estado de descomposición.

Se supo que el hombre se encontraba de vacaciones y había vuelto hace pocos días de un viaje, su jefe se había intentado comunicarse con el pero este no respondió los mensajes. El cuerpo no tendría signos de violencia, aunque no se descarta ninguna hipótesis, el cuerpo será enviado a autopsia a fin de determinar la causa de la muerte.