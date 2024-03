Volodimir Zelenski se salvó tras un bombardeo ruso en Odesa

miércoles 06 de marzo de 2024 | 17:55hs.

Rusia bombardeó el miércoles el puerto de Odesa en coincidencia con una visita del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ataque que dejó un saldo de cinco muertos.

La guerra entre Ucrania y Rusia sigue presente, Kiev intensificó sus acciones en la retaguardia rusa, luego de que una funcionaria electoral fuera asesinada por la explosión de su vehículo.



Cómo fue el ataque del que se salvó Zelenski

"Al final (de la visita) escuchamos el sonido de sirenas antiaéreas y explosiones muy cerca de nosotros. No tuvimos tiempo de refugiarnos", dijo Mitsotakis, quien se refirió a lo sucedido como a una "experiencia impresionante". A los rusos "les da igual si (los objetivos) son militares o civiles", declaró Zelenski.



Ambos países parecen no querer frenar la guerra.

"Confirmamos el ataque contra las infraestructuras portuarias de la ciudad de Odesa. Confirmamos la muerte de cinco personas. Hay también heridos", dijo a AFP el portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk

El ministerio ruso de Defensa reivindicó un ataque con misiles que golpeó "un hangar en una zona portuaria comercial de Odesa donde se estaban preparando vehículos de superficie no tripulados para su uso en combate por parte de las fuerzas armadas ucranianas".

La retaguardia de Rusia

Por su parte, Kiev intensifica sus acciones en la retaguardia rusa, con el presunto asesinato el miércoles en el territorio ocupado de Berdiansk de una funcionaria electoral que colaboraba con las autoridades rusas, muerta por la explosión de su vehículo.

Según los investigadores, "un artefacto explosivo casero fue colocado bajo el vehículo". El encargado local de la ocupación rusa en esta región del sur de Ucrania, Evgueni Balitski, denunció en Telegram "un acto terrorista" y "un intento de intimidación" una semana antes de las elecciones presidenciales rusas que se celebrarán del 15 al 17 de marzo, también en los territorios ocupados. Varios dirigentes de la ocupación rusa o colaboradores en Ucrania y en Crimea anexionada murieron o resultaron heridos en ataques y atentados imputados a Kiev en los dos últimos años.

Unos 600 km al norte, en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, un depósito petrolero fue incendiado el miércoles tras un ataque con drones ucranianos, un tipo de operación cada vez más frecuente.

La estrategia de Ucrania contra Rusia

Desde hace varios meses, parte de la estrategia militar ucraniana consiste en atacar a su adversario lejos de la línea del frente para perturbar la logística del ejército ruso, que abastece a sus tropas de munición y combustible a través de las regiones fronterizas.

"Un ataque de dron ucraniano en el distrito de Zheleznogorsk provocó un incendio en un depósito de carburante y lubrificantes", indicó el gobernador regional de Kursk, Roman Starovoit, afirmando que el ataque no dejó víctimas.

Desde el inicio del asalto ruso en Ucrania, en febrero de 2022, Kiev ataca con regularidad los territorios bajo control de Moscú y en las últimas semanas se ha centrado particularmente en depósitos de petróleo y refinerías.

Los ataques de Rusia en Ucrania

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó el miércoles que una decena de regiones de Ucrania fueron blanco de ataques rusos con drones por la noche, que dejaron al menos siete heridos en la ciudad de Sumy (noreste). Rusia atacó "con cinco misiles guiados S-300 y 42 Shahed", indicó esta fuente, en referencia a los drones de fabricación iraní utilizados por Moscú.

Sobre el terreno, el Estado Mayor del ejército ucraniano publicó un vídeo que mostraba trincheras fortificadas construidas recientemente "en la segunda línea de defensa" en la zona de Avdiivka (este), en respuesta a los recientes comentarios sobre la debilidad de las líneas de defensa ucranianas o incluso su ausencia en algunos lugares.

La reunión del director de OIEA y el presidente Vladimir Putin

Por otra parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, está de visita en Rusia, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin por primera vez desde 2022 y con Alexei Likhachev, jefe de la agencia nuclear rusa Rosatom.

Desde Sochi, en el suroeste del país, Grossi advirtió a Rusia que no debe reactivar la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas de Moscú en el sur de Ucrania.