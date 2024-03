Liga de fútbol de Puerto Rico podría no contar con equipos de la localidad

miércoles 06 de marzo de 2024 | 15:12hs.

Cada vez falta menos para que se inicie el campeonato de la Liga Regional de Puerto Rico, con un dato no menor: podría no tener un equipo de la mencionada ciudad que lo represente. La situación económica hace que varios clubes hayan decidido bajarse y para el inicio hasta el momento son solo seis los que confirmaron presencia.

El Club 25 de Mayo es quien representa a la Liga en cuestión al ser de Puerto Rico. Pero los dirigentes solicitaron en la noche de ayer una semana más para confirmar o no la presencia en el Torneo Apertura que va a comenzar este mes. Mismo caso que Atlético Demisiones de Capioví, por lo tanto los dos van a definir el martes que viene en la reunión si saldrán a la cancha en la primera fecha o no.

Otro caso particular es precisamente la ciudad de Capioví, que en su momento contaba con tres clubes que lo representaban y era la localidad con más participantes dentro de la Liga de Puerto Rico. Hacemos referencia al mencionado Atlético Demisiones, Papel Misionero y Esperanza. Estos dos últimos solicitaron licencia por este año para no competir, por ende se bajaron y solo resta definir si el 'tricolor' juega o no.

Con solo seis elencos confirmados y entre ellos dos clásicos, los que decidieron empezar son: Atlético Jardín América y Timbó de Jardín América, Atlético León de Puerto Leoni, Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, Atlético Garuhapé y Mandiyú de Garuhapé. En tanto los que bajaron el pulgar para esta instancia son Atlético Hipólito Yrigoyen, Belgrano de El Alcázar, Papel Misionero y Esperanza de Capioví. Hay que ver si de la lista de seis se suman dos más con la duda hasta el momento del Club 25 de Mayo y Atlético Demisiones.

El comienzo está previsto para el domingo 24 de marzo cuando se dispute la primera fecha. El martes 12 de marzo es la última chance que tienen ambos clubes indecisos si van a jugar o no. En caso de estar ausentes, la Liga de Puerto Rico no tendrá un plantel de la ciudad y Capioví no va a contar con elencos cuando en su momento tenían tres en competencia.