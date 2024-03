Ciclo turismo exitoso en Jardín América

martes 05 de marzo de 2024 | 13:30hs.

El Complejo Municipal Saltos del Tabay fue sede del segundo encuentro de ciclo turismo. Con éxito por la gran concurrencia, la actividad deportiva se llevó a cabo en el predio turístico local, donde participaron ciudadanos de distintos puntos de la provincia.

Al respecto, Karina Kuchack, una de las organizadoras, en diálogo con El Territorio brindó detalles de lo acontecido. "Dijeron presentes 170 personas, desde distintos lugares de Misiones y de otras provincias como Buenos Aires y Corrientes que tal vez estaban en la zona por eso decidieron participar, por eso nos alegró a los organizadores la repercusión que tuvo".

Asimismo, expresó que entre la concurrencia hubo de todas las edades y se destacaron niños desde los 12 años e incluso que pedalearon 45 kilómetros y gente de 70 años en adelante que también hicieron el mismo recorrido. "Además de lo mencionado, hubo parejas, padres e hijos que se anotaron e hicieron los trayectos que eligieron", sostuvo Kuchack.

Al concretarse como un fin recreativo no hubo puestos. Por lo tanto en las tres categorías de 15, 30 y 45 respectivamente no se tomó en cuenta como ganadores los primeros puestos al no ser competitivo pero si todas las personas que participaron recibieron un presente desde la organización. "La intención fue que cada ciclista tenga la posibilidad de recorrer, sacar fotos a paisajes y no se tenga en cuenta el tiempo que transcurría en cada trayecto", cerró.