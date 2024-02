El territorio Fun

domingo 25 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original - Emilia & Tini

2 Bronceado - Maráma, MyA & Robleis

3 Can’t get enough- Jennifer López

4 Piscina- Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini -Dua Lipa

7 Energía bacana- Sebastián Yatra

8 Yes, and? -Ariana Grande

9 Besos con Fernet - Rusherking & Maráma

10 Enamórate - Nicki Nicole & Bad Gyal



Tik Tok tiende puentes entre culturas e idiomas

Uno de los muchos atractivos de la red social Tik Tok es la posibilidad de interacción entre personas de distintas partes del globo.

Por ello, abundan los contenidos relacionados a idiomas y costumbres, encontrando puntos en común y diferencias entre los países.

Y este es un tema al que suele recurrir el tiktoker Alexis Ramírez, argentino residente en Barcelona, que en sus videos intenta tender puentes entre las culturas.

Una publicación suya resultó viral al destacar la fusión cultural lingüística entre Argentina e Italia. Junto a un amigo italiano demostró cómo palabras y frases que usan a diario los argentinos tienen raíz en el italiano (o también del latín) como gamba, groso (en italiano grosso). También, el influencer dedicó un capítulo al catalán. Sus videos suman miles de vistas.

Karen y Cristopher.

Sofía y Sabrina y una jornada para compartir charlas, anécdotas y experiencias.

La familia Mazal celebró los diez años de Café París.

Eugenia Perié y Amelia Oziomek.

Felicidad plena para Kanen y Luciana.