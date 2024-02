Siempre me ha interesado dejar un mensaje a partir de la canción”

sábado 24 de febrero de 2024 | 4:30hs.

Anda es el nuevo álbum de estudio de Claudio Bustos, que surca sonoridades del Litoral y de Latinoamérica.

Música y poesía hilan la materia vital de este trabajo que ya se puede escuchar en plataformas.

Se trata de la decimosexta publicación del cantante y compositor que lleva 42 años de trayectoria recorriendo escenarios.

“Anda es el nombre del álbum y es la palabra que sintetiza de algún modo estas canciones y también la manera de ver mi carrera a esta altura de mi vida y tiene un subtítulo que es Como agua en el río”, expuso Bustos en una entrevista con El Territorio.

Y acerca de esta imagen profundizó: “El agua en el río puede estar estancada o puede hacer correderas, puede ser un torrente o una catarata, y un poco así es la vida del artista”.

El río ahora

Esta propuesta musical coincide con un presente del artista dedicado a mostrar producciones propias y a hacer confluir además su declarado amor por la música y la literatura, a su vez en este camino rescata y pone en valor la obra de referentes de la palabra estética en Misiones y Sudamérica.

“Me encuentro en un momento muy lindo de mi carrera porque me estoy dedicando a cantar mis propias cosas, mis propias músicas, pero no quiero dejar de lado la poesía, la poesía que me gusta y que me moviliza y motiva a escribir canciones; fundamentalmente mucha poesía de amigos poetas que fui conociendo y también versos de artistas que han hecho trabajos culturales mucho antes que nosotros”, dijo al dar cuenta de la centralidad que tiene la palabra en su hacer artístico.

El disco por dentro

Integran esta obra diez canciones nacidas en diferentes épocas. “A veces la canción queda reposando años, esperando su tiempo, su momento de salir a la luz”.

Fue este el caso de La crecida, tema con poema de Juan Carlos Martínez Alva y música de autoría de Bustos. “En el año 87, 88, Patricia Bertolotti me dice ‘Claudio te quiero mostrar unos poemas que tenés que musicalizar y cantar’. Nos juntamos a trabajar, yo con mi guitarra y teníamos el grabador de periodista, ella iba leyendo y yo le iba poniendo la música”.

Esa vez -rememoró- hizo y grabó cuatro canciones con cuatro poemas de Martínez Alva. “Quedó ese cassette durante muchos años, hasta que un día lo volví a descubrir y encontré esta canción que ahora grabé en estudio, se llama La Crecida y habla de esa situación tan difícil que se vive en esta región, cuando los ríos empiezan a crecer y la gente debe dejar sus hogares. Y esa realidad muy conocida en nuestra zona la describe el poeta con una sensibilidad y belleza fantásticas”.

Este nuevo trabajo que fue grabado entre el año pasado y este 2024 en estudios de Buenos Aires, permitió a Bustos darse “muchos gustos”, entre ellos enumeró: contar con la colaboración del Coro Popular Melopea de Buenos Aires en la canción Anda, tener la participación de sus hijas, también grabar con amigos que conoció en su senda de artista como José Luis Díaz Granados, reconocido escritor colombiano y primo de Gabriel García Márquez, que recita sus versos. Asimismo, en la lista de canciones se hallan homenajes a Olga Zamboni y Vicente Cidade.

En cuanto a los ritmos precisó que hay una diversidad y que en la composición -sobre todo con versos de otros autores-, “hay un respeto por lo que el poeta quiere decir, siempre para mí la palabra ha sido lo más importante. El ritmo ayuda a que la palabra sobresalga”.

De esta manera suenan, “el ritmo canción, aire de bambuco, hay dos aires de gualambao, rasguido doble”.

La palabra vale

En su cosmovisión del arte y la cultura, la palabra “tiene valor”, aún en una era “de lo efímero”, según observó aunque con la esperanza de que “como todo es cíclico y la rueda gira, quizás un día la palabra vuelva a tener su lugar primordial en la música”.

En este punto, también cuestionó el abordaje de la música sólo como diversión. “La poesía siempre para mí fue importante, la canción con contenido. Siempre me ha interesado dejar un mensaje a partir de la canción. Que la canción tenga el merecimiento de ser reconocida como una ayuda para el crecimiento del ser humano”, resaltó y en concordancia con su pensamiento elige escenarios intimistas como teatros, mientras que toma distancia de los más festivaleros.

Y completó: “La música acompaña momentos, despierta sentimientos. El concepto de que el músico tiene que servir para alegrar la fiesta yo no lo comparto, eso es una sola parte y muy chiquita. Para mí, el artista con su arte tiene que ayudar a despertar conciencias”.