El territorio Fun

sábado 24 de febrero de 2024 | 1:30hs.

Un abuelo lleva a su nieta en carretilla y es viral

TikTok sorprende minuto a minuto con los contenidos más diversos y para todos los gustos pero hay videos que simplemente dejan a todos encantados, y esos se hacen virales.

Y tal fue el caso de un video que fue trend esta semana en la red social y que en breves segundos muestra a un abuelo buscando a su pequeña nieta de la escuela en carretilla.

Al ver a su abuelo, la niña sonríe y corre a subirse al particular transporte.

Este cariñoso gesto pasó de pantalla en pantalla sumando vistas y comentarios.

Al dar la vuelta al mundo, queda claro que la sencillez y el amor son un lenguaje universal que trasciende los idiomas y formatos. Así lo hicieron saber los internautas que pidieron “más contenidos así” o “cómo extraño a mi abuelo”.

