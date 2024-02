Etce volvió a pedir una suba del boleto en Eldorado y los concejales lo rechazaron

miércoles 21 de febrero de 2024 | 15:30hs.

Representantes de la Empresa de Transportes Colectivos de Eldorado (Etce) plantearon los montos que indican, debería costar el pasaje urbano en la ciudad. Fue en una reunión mantenida con concejales de la ciudad, por la crisis que atraviesa el transporte urbano. El encuentro se llevó a cabo el último lunes y en ella los representantes de la empresa concesionaria del transporte urbano de la ciudad, plantearon que por efecto de la inflación, la tarifa técnica - aquella que surge del análisis de costos de los diversos insumos que utiliza - en este momento es de $1410.

Si bien la empresa plantea que no es que piden que eso sea lo que debe valer el boleto urbano o que deban pagar los vecinos de la ciudad (ya que una parte del mismo podría ser cubierto por subsidios nacionales, provinciales o municipales) manifiestan que, si no logran cubrir ese valor, el servicio es inviable económicamente. Pero justamente, el planteo se da en el marco del anunciado quite de subsidios al sistema de transporte urbano en las ciudades del interior del país, por lo que los únicos subsidios que podría haber para cubrir parte del costo, deberían ser provinciales o municipales.

En la última actualización del costo técnico del boleto urbano presentado por la Etce, realizada hace aproximadamente dos meses al solicitar un aumento del boleto, el costo era de algo más de $1100. En ese momento el Concejo Deliberante aprobó un aumento del 135% en el pago del boleto en efectivo, llevándolo de $170 a $ 400; y del 161% en el pago con tarjeta electrónica al aumentar de $130 a $340.

En la reunión los concejales del lunes, plantearon la inviabilidad de aprobar un aumento del boleto al monto de la tarifa técnica ante lo cual la empresa sostuvo que eso implicaría la reducción de servicios que permita la continuidad del servicio. La situación del transporte urbano en Eldorado es crítica y se agudizó tras la quita de subsidios del gobierno nacional, por lo que los concejales, el municipio y la empresa, que aún tiene la concesión del servicio hasta fines del 2025, vienen realizando reuniones periódicas para encontrar soluciones a la coyuntura.

En ese sentido el concejal Fernando Montiel presentó un proyecto de ordenanza para que la empresa se adhiera a la Sube nacional a fin de que los usuarios de Eldorado sean beneficiarios del mismo subsidio que rige para el AMBA y unos pocos distritos más en el país.