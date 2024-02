El Spiderman Gaucho y la misión de llevar el amor por la cultura del Litoral

miércoles 21 de febrero de 2024 | 4:00hs.

El fandom de Spiderman alucinó cuando en 2021 los tres queridos superhéroes arácnidos interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland compartieron pantalla y misión en uno de los filmes de Marvel y del denominado Spider-Verse o Multiverso Araña.

Pero al gigante de los cómics se le escapó uno y quién diría que esta nueva variante, el Spiderman Gaucho, haya sido descubierto en las redes sociales haciendo de las suyas en festivales aclamados del país. Y quién hubiera pensado además que entre los infinitos universos que coexisten este personaje arácnido haya nacido en Misiones y tenga como principal atributo las dotes danzarinas y el deber inherente de transmitir el legado de la música y la danza argentina, pero sobre todo las del Litoral.

A diferencia de sus colegas hollywoodenses, el héroe bailarín de la tierra colorada no quiere revelar su identidad (aunque sin romper la ilusión de los más peques, los adultos pueden saberlo en la nota secundaria de esta página), sin embargo, recibió a El Territorio en su casa de Posadas y entre un mate bien amargo con yuyos compartió un poco de su vida, sus sueños y la satisfacción de que los niños se enamoren del chamamé y el folclore a través suyo.

Mantener su identidad anónima es fundamental para la araña bailarina.

“Nací en Misiones y me crié acá en esta tierra colorada, siempre conociendo un poco el campo porque mi papá de chico me llevaba. Me gustaron siempre mis raíces, las tradiciones de acá y siempre mi camino, mi destino fue transitar esto en las danza”, reconoció el arácnido gaucho. Boina, bombacha de campo, pañuelo, cinto, botas o alpargatas comprenden el atuendo de este hombre araña, que se vale también de boleadoras y bombo.

Enero lo estuvo viviendo a pleno haciendo lo que mejor le sale. Bailó en Corrientes en la Fiesta de San Baltazar y luego el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Chamamé lo vio brillar en todo su esplendor. Pero las aventuras de este joven no se detuvieron allí, el ‘sentido arácnido’ lo llevó hasta Cosquín para que los escenarios callejeros lo descubrieran y la gente se maravillara con su baile, su zapateo lleno de corazón.

Confesó que siempre supo que tenía dentro suyo estos poderes arácnidos fusionados con el folklore, el chamamé y el malambo, pero que se volvieron más fuertes gracias a las personas que disfrutan de su arte y se lo hacen sentir, sobre todo de los niños que acuden a él emocionados, felices y admirados. Entre ellos él es el número uno y él sabe que tiene una misión para con ellos.

“Tengo otra misión acá que es hacer reír un poco y transmitir a la gente que cualquiera puede bailar chamamé a través de este súperpoder de la danza; contar, transmitir y hacer llegar la energía, dejar de lado también todo lo que pasa en otros mundos y vivir esta fantasía con la danza y compartir con el otro”, aseguró bailarín arácnido.

El traje y las botas esperan para ser usados en la próxima misión.

Y en alusión a los otros universos a los que a veces tiene que recurrir como salvador del mundo, sostuvo: “Me gusta mucho esta faceta de superhéroe, de poder bailar y mostrar los poderes bailando y repiqueteando, porque en cada repique hay un golpe que forma una banda sonora que llega al alma de cualquier persona que está cerca. En los otros mundos hay muchas peleas, hay que combatir el mal y acá solamente hay que tratar de tener la experiencia de pasarla bien”.

El amor de los más peques

“Vos sos mi superhéroe favorito desde que era re chiquito”, le dijo un nene de 4 años en una de sus tantas salidas en público y él no pudo más que sonreír bajo la máscara y agradecer tamaña muestra de admiración.

Y sobre esa influencia de poder dejar esa semillita del amor por las músicas y las danzas folklóricas, acotó: “Ya me pasó que varios niños ya no quieren tirar telarañas, quieren aprender a bailar chamamé. Me parece que es un superpoder muy lindo que a través de verme bailar ellos también quieran hacerlo. Es de las cosas más lindas que me toca vivir y creo que se puede volver a estas raíces tan lindas que tiene toda la Argentina con las diferentes tradiciones que se viven”.

El reconocimiento que empezó a tener en las redes gracias fue a las personas que lo filmaron bailando con su atuendo de gaucho, por ello se creó la cuenta de Instagram @spidermangauchook para compartir el cariño de la gente, ese que le valió que alguien le haga una caricatura que lo eterniza con su mate, su vestimenta típica recostado a una pared y con el puente General Belgrano de Corrientes-Chaco de fondo. Es que la primera vez que se lo vio fue en la vecina provincia.

“Lo esperaba pero no pensé que iba a ser tanto, a veces con tantas batallas peleadas en vano, ganar esta batalla en la que alguien quiera volver a bailar nuestras danzas típicas es un montón”, rescató sobre el impacto en las redes.

No hay techo para el Spiderman Gaucho, que quiere seguir creciendo en lo que ama. Y se le nota en cada parte del cuerpo que la danza es su amor más grande, está orgulloso del lugar donde nació, del legado de sus padres, de la admiración de su sobrino.

“Me gustaría seguir recorriendo más festivales de este país y tratar de adaptarme a cada uno de esos festivales, así como hice con la Fiesta del Chamamé, como hice en Cosquín que bailé tantas chacareras, zambas y malambos”, dijo esperanzado y con la ilusión también de cruzar el océano y llevar lo suyo al Viejo Continente.

Y en una parte de la entrevista donde se unen la realidad con la ficción, se sabe que Spiderman es uno de los Vengadores, ese grupo de superpoderosos que salvaron este mundo en más de una oportunidad, y por ello la pregunta de si en una remota convocatoria del grupo les enseñará a tomar mate y a bailar chamamé: “Primero les voy a invitar un mate y desde ahí si se animan a probarlo creo que van a estar preparados para empezar a bailar un chamamé, una chacarera o un malambo. Aprendí muchas cosas en los festivales que estuve de nuestra Argentina y me gustaría enseñarles”.

Ficción y realidad, a veces tan evidentes y a veces de límites tan borrosos. Spiderman existe en los cómics y en la pantalla gigante, pero también camina entre nosotros, viste de gaucho y pega sapucays cuando la emoción recorre el cuerpo y sale desde el alma como grito orgulloso y triunfal.

