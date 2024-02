El sector de la carne cerró una paritaria del 100% para febrero y marzo

lunes 19 de febrero de 2024 | 22:49hs.

Los trabajadores del sector de la carne cerraron el año con un incremento acumulado del 230%. La paritaria para el periodo de febrero y marzo, en tanto, acordó un aumento del 100% con base a marzo de 2023. Además, se acordó el pago de un bono de $150.000 para febrero.

El incremento será pagado a los siguientes trabajadores: Frigoríficos (empleados de faena, desposte, elaboración de productos cárnicos, etc.); Industria avícola (empleados de granja, plantas de procesamiento, etc.); y Comercio de carne (carniceros, trabajadores de supermercados, etc.).

Respecto al nuevo incremento, luego de varias conversaciones entre las partes, se llegó a un acuerdo para establecer un aumento del 100% para los empleados del sector para el periodo de febrero y marzo. Este porcentaje se abonará en dos tramos de 60% y 40% respectivamente.

En cuanto al bono, será una suma no remunerativa de $150.000 y se pagará en dos veces durante febrero.

El acuerdo fue suscrito por la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, liderada por Alberto Fantini, y las cámaras de la industria cárnica, El acuerdo fue rubricado entre la federación liderada por Alberto Fantini, como la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos (Cicer), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), el Consorcio de Exportadores ABC y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).